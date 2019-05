Aseguran que la nueva pastera "va a afectar las aguas del río Uruguay"

Sociedad La empresa finlandesa UPM instalará otra papelera en Uruguay

Respuesta de Cancillería Argentina

Promete atención a lo que analiza CARU

Preocupación por una planta química en Fray Bentos

Juan Veronesi, el histórico referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, mostró su "satisfacción por la decisión de nuestro Gobierno Nacional de poner en marcha el Procedimiento de Consulta", dispuesto en el Tratado del Río Uruguay en torno a la implantación de la segunda planta de celulosa en cercanías de Paso de los Toros, sobre el río Negro, "que indefectiblemente va a afectar las aguas del río Uruguay".Afirmó que "por fin la Cancillería Argentina, en la continuación de la reunión que por este mismo tema de la segunda pastera de Botnia tuvo lugar en junio del año pasado, este miércoles 8 de mayo dieron respuestas a las cuestiones que se habían planteado y se reiteraron ahora desde la Asamblea, junto a las autoridades municipales de Gualeguaychú, encabezadas por el Intendente Martín Piaggio"."Estábamos en una falta de conocimiento de cuál iba a ser la postura del Gobierno Nacional en torno a la instalación de esta mueva planta a orillas del río Negro, en territorio uruguayo que indefectiblemente va a afectar a las aguas del río Uruguay, que es donde desagüa", recordó.El asambleísta recordó que "en ocasión del proyecto finalmente concretado de la pastera de Fray Bentos, Uruguay violó el Tratado binacional al no haber informado previamente de ese proyecto a la Argentina. El vecino país, está obligado a comunicar y a entregar toda la documentación de este nuevo emprendimiento y esperemos que nuestro país cuente con todos los datos necesarios para evaluarlos y luego comunicar vía CARU, si está o no de acuerdo", supo Radio Máxima.El referente ambiental expresó que "estamos satisfechos por el hecho que el Gobierno Nacional haya decidido poner en marcha el Procedimiento de Consulta que estipula el Tratado del Río Uruguay, es una noticia muy importante y a partir de ahora habrá que estar muy atentos a ver como analiza la CARU toda la documentación que deberá disponer".Asimismo, Veronesi sostuvo que "además de la nueva planta de celulosa de Paso de los Toros, había otros dos temas que también preocupan mucho a la Asamblea y que tienen relación con la planta química Kemira de Fray Bentos y la ampliación de la autorización para operar de la zona Franca donde está la pastera de la vecina ciudad uruguaya".En tal sentido, Veronesi explicó que "Uruguay no puede modificar ninguna condición de funcionamiento o de autorización de forma unilateral, no puede ser que pase lo mismo que cuando el ex presidente Mujica dispusiera ampliar la capacidad de producción de Fray Bentos y no consultara a la Argentina. Esto está dispuesto en la normativa vigente y es válido para ambos países y así también lo afirmó en su momento la Corte Internacional de Justicia de La Haya y por eso también celebramos que nuestro Gobierno resolvió pedir explicaciones sobre estas dos cuestiones a las autoridades uruguayas".