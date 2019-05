A los 80 años, vende productos en la plaza porque no le alcanza la jubilación

Foto: Un jubilado de 80 años vende productos de limpieza en la plaza Crédito: Maximaonline

A los 80 años, un jubilado comercializa productos de limpieza, broches, paños amarillos, y bolsas de residuos en la plaza San Martín de Gualeguaychú. Vive con su señora, en una casa que alquilan.



"Vendo detergente, lavandina, broches de madera y de plástico, papel higiénico, paños, bolsas de residuos. Vengo a la plaza todos los días, menos los domingos., Desde las 9 hasta las dos de la tarde", contó el abuelo a Radio Máxima.



"Hay días que se vende bien, otros no se vende nada. Pero no me gusta quedarme de brazos cruzados. Yo estudié tres años de Ingeniería. Me vine hace un año más que nada porque mi señora quería tranquilidad. Nos gustó Gualeguaychú, pero yo no estoy acostumbrado al ritmo de vida, y acá hay mucha humedad", expresó.



"Los días de frío me vengo bien abrigado, camino un poco para no congelarme", describió el abuelo.



"Me estoy ganando la vida con esto porque la jubilación que tengo es una miseria. Tengo un juicio en Aerolíneas, de la época de Menem en 1990. Cuando vinieron los gallegos nos dieron una patada, y todavía estamos en juicio", agregó.



"Con la jubilación, que son 8400, no hago nada. En los remedios me hacen el 100 por ciento, por lo menos en eso. Si tuviera que gastar, mínimo serían 5.000 pesos. Tengo que pagar el alquiler, el gas, las expensas", manifestó.