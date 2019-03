Vecinos e inseguridad: ¿sensación o realidad en hechos delictivos?

La Justicia en los barrios

"Citen a jueces, a fiscales, para que vayan a reuniones vecinales para que expliquen cómo funciona el sistema"

El Juez de Garantías Elvio Garzón

"Se necesita que el vecino haga la denuncia"

El Subcomisario Juan Molina, jefe de la comisaría décima

"Siempre está el temor del vecino de ir a denunciar"

Desiree Bauza es de la vecinal Barrio Los Paraísos

"Hay hecho reales, pero también hay muchísima sensación de inseguridad"

Luis Balbuena, presidente de la Vecinal Sáenz Peña

"Los números respecto de la inseguridad son relativos"

Marcelo Rodríguez, de la Vecinal 3 de Febrero

"Hay lentitud en la justicia. Me pasó con un caso concreto y no daban respuestas"

Cristina Ramos, de Barrio Hijos de María

Abordar el concepto de la inseguridad y lo que representa, implica no sólo analizarla desde los datos estadísticos sobre la cantidad y el tipo de delitos que se cometen día a día, sino también significa atender las otras dimensiones que explican este fenómeno: dimensiones políticas, económicas y culturales.Las estadísticas criminales muestran que en Entre Ríos, desde el 2015 en adelante, el delito ha venido creciendo aunque no en forma pareja entre los distintos departamentos de la provincia.Sólo en Paraná hubo casi 14 mil hechos de inseguridad durante el año pasado y son los robos y los hurtos, junto a otros delitos contra la propiedad, los principales peligros a los que nos exponemos diariamente.Cabe preguntarse, por ejemplo, si se comenten más ilícitos cuando hay crisis económica y pobreza...Movilizados por lo que pasa a su alrededor,No dudan en intervenir personalmente frente a un acto peligroso o ante una persona sospechosa, ya sea llamando al 911 o acordando con la comisaría del barrio estrategias y medidas de acción.Si hablamos de inseguridad es importante analizar también el papel que cumple la denuncia, ese paso fundamental para que los organismos de acción penal correspondientes actúen en pos de investigar y sancionar a quienes cometen ilícitos.Sin embargo,En Entre Ríos desde 2014 está vigente el programa "La Justicia va a los barrios" una iniciativa que busca justamente acercar y garantizar el servicio de Justicia a las personas en el contexto donde viven y sobre todo escucharlos y facilitarle herramientas para que puedan vivir mejorTemas de familia, como las asignaciones por hijo, las partidas de nacimiento y de matrimonio o de divorcio pero también todo tipo de consultas respecto a conflictos entre vecinos o con la ley, son parte del universo de temáticas que se pueden empezar a trabajar a partir de la visita que los operadores de la justicia hacen, en el barrio o en la plaza, cerca de casa.Pero...participó este jueves de "La Justicia va a los Barrios". Destacó que esta iniciativa "surgió en 2004, por iniciativa de la jueza Medina de Rizzo. Con intermitencia, se desarrolló durante otros años. El STJ, en noviembre del año pasado, dispuso que se realice durante todo este 2019, en distintos barrios de la ciudad"."Hay gente que a raíz de las distintas situaciones particulares, no pueden llegar hasta el Poder Judicial, además por la situación económica, que es otro impedimento, al que se le suma el temor que tiene la gente que vive en contextos de violencia familiar, de que la persona con la que convive pueda tomar represalias, o bien por miedo a vecinos a los que se busca denunciar, a que tomen represalias", expresó en relación a la justificación del programa La Justicia va a los Barrios.Dejó en claro queEl juez explicó que al programa lo realizan "en el marco de una escuela", porque a ese lugar se puede ir a hacer "cualquier tipo de trámite", facilitando la ida de cualquier persona de la comunidad a la institución educativa, teniendo en cuenta el posible temor a represalias. "Una madre de ocho hijos que tenía un problema de violencia familiar, acudió diciendo que iba a tramitar un subsidio. Ese ámbito es muy beneficioso", contó Garzón, mencionado que él la atendió a esta mujer.El fiscal lleva adelante la acción penal pública, es el que acusa y en este caso los jueces de Garantías, estamos para controlar que se cumplan nada más ni nada menos que las garantías constitucionales en todo proceso", aportó el magistrado.Del mismo modo y respondiendo a la aseveración de muchos que aseveran que "no hacen la denuncia porque los delincuentes entran por una puerta y salen por otra", dijo:"Los fiscales son 28 en la ciudad de Paraná, entre titulares y auxiliares. Si se comprometen cómo corresponde, van a saber las problemáticas de esos barrios", destacó.Al mismo tiempo, aportó: "La mayoría de los delitos son delitos de acción pública, los hurtos, los delitos contra la propiedad, estafas? Cuando uno hace la denuncia da más elementos para que el fiscal que interviene en la causa, pueda investigar".El juez manifestó que "hay falta de información de la gente respecto de cómo funciona el procedimiento penal". Al mismo tiempo acotó: "Convengamos que no tiene la justicia una buena imagen, pero a esa imagen la tiene falsa. Si circunscribimos un poco más la mala imagen la tiene la justicia penal y si circunscribimos un poco más, los jueces. Lo que la gente por ahí no sabe es que los jueces tenemos que dictar decisiones jurídicas. Muchas veces, las decisiones que nosotros dictemos a la gente no le van a gustar. Nosotros debemos aplicar la Constitución, los pactos".", destacó., expresó: "Este jueves el programa La Justicia va a los Barrios fue a Paraná V. Tenemos una problemática regular en el marco de esta zona que es que la gente no se acerca a radicar la denuncia como correspondería. La gente por temor nos e acerca a hacer la denuncia, en algún que otro problema que hemos tenido en el barrio, por problemas entre vecinos. Al llegar la policía al lugar y los vecinos, automáticamente ingresan a su casa, no aportan dato, no nos ayuda. Pueden llegar a señalar quién fue, qué pasó. Lo que toma fuerza es la denuncia, al elevar a la fiscalía".El delito más común en esa zona son "los inconvenientes en la convivencia entre vecinos o familias. Se ha trabajado mucho en los últimos meses conjuntamente con Fiscalía y Juzgados, para tener medidas restrictivas, para que de una u otra manera, termine esa violencia de unos hacia otros", explicó., aseveró.Dijo que en su jurisdicción no hay habitantes en el programa "vecinos en alerta", pero entendió que "aporta mucho esta iniciativa. Sí los vecinos de zona de comisaría décima "han formado grupos, tienen el WhatsApp de la comisaría, que nos sirve para la prevención, para llegar más pronto. Nos incorporan, incluyen al número de la comisaría".En esa jurisdicción, teniendo en cuenta la relación funcionario- vecinos hay "un funcionario cada 600 personas".Mencionó asimismo queEn el último tiempo, zona comprendida entre calles Hernandarias, Salvador Caputo, Tibiletti y Mihura. "Tenemos propiedades que está en construcción, a través del Procrear. Eso lleva a que el delincuente vaya a buscar lo que queda de material en esas viviendas, y ahí visualizan cuál es el panorama del resto de las viviendas. También hemos tenido robos en viviendas, en momentos en que no están sus dueños, generalmente en horarios de la siesta o a la mañana temprano", contó.Los vecinos están organizados.acá`. Ahora tenemos la situación de dos personas que andan rondando por nuestra zona, y ya sabemos quiénes son, y la policía está colaborando para poder identificarlos"."Siempre está el temor del vecino de ir a denunciar", puso relevancia Bauza, al tiempo que aseveró: "Desde la policía nos dijeron ante un caso concreto que la convenzamos a esa persona que haga la denuncia para que la denuncia vaya a Fiscalía".Respecto del trabajo con la comisaría, Bauza aportó que "el jefe de la comisaría tercera se puso a disposición de los vecinos. En ese momento teníamos una problemática concreta que era que en el barrio había una persona que vendía estupefacientes. Ellos montaron un operativo dentro de la zona. Veníamos con hechos de delincuencia de cinco por semana, ya no se podía vivir, y era un barrio que siempre fue muy tranquilo. Salieron a presionar con operativos, salían a caminar, con la Montada, en moto. Hablaban con los vecinos, los procedimientos eran a diario. Se logró que esa persona (el delincuente) se traslade del barrio"., manifestó que han organizado encuentros, el último fue con la presencia de la policía, integrantes de la municipalidad, vecinos. "Han sucedido varios hechos de inseguridad en la zona", dijo."Nos estamos organizando por el momento con teléfonos celulares para estar alertas, después lo haremos con cámaras", expresó acotando que no solo se trata de hurtos sino también, "ha habido `entraderas`.".Para Balbuena "tendría que haber una política de Estado más amplia. La inseguridad es muy amplia".", destacó., apuntó: "Si la gente fuera a denunciar y tuviera una respuesta, sería más fácil que la gente fuera a radicar la denuncia, pero a veces pasa que son menores, salen enseguida y te los volvés a encontrar en la calle"."Nuestra vecinal pertenece a tres comisarías por la zona. ¿A quién recurrís? Hay calles que pertenecen a la novena, otros a la sexta o a la 16º. Tenemos una página de Facebook de la vecinal en donde los vecinos exponen las necesidades de la zona", aseveró el vecino.Del mismo modo, aseveró que "aún con la presencia de policías en la esquina" se cometen ilícitos. "Tienen orden de no moverse de esa esquina", acotó.", puso relevancia.Además, expresó:, indicó: "Hace 40 años que vivo ahí, se han hecho muchas mejoras, veredas, luminarias, asfalto, que ayudó un montón. Antes teníamos que sacar a andas hasta la esquina, a alguien que estaba enfermo, y si llovía, ni hablar. Estoy feliz de vivir ahí. Hay muchísima necesidad, soy presidenta de la asociación civil Madre Teresa y se ve mucho, pero las mejoras mejoraron mucho a combatir la inseguridad"."A veces me pasa que me encuentro con gente que vive en el centro y me preguntan respecto de dónde vivo. Les digo en Hijos de María, Me contestan `¡ahí vivís!`", dijo."En ese momento me decían, no te conviene hacer denuncia, hacer exposición. No soy abogada, pero sé que significa cada cosa. La denuncia llega a la justicia, la exposición, no. Y esto que me pasó a mí, pasa actualmente con casos de violencia intrafamiliar", subrayó.