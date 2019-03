El Ventilador: Algunas opiniones sobre los hechos de inseguridad en Paraná

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Abordar el concepto de la inseguridad y lo que representa, implica no sólo analizarla desde los datos estadísticos sobre la cantidad y el tipo de delitos que se cometen día a día, sino también significa atender las otras dimensiones que explican este fenómeno: dimensiones políticas, económicas y culturales.¿Hay más sensación de inseguridad que hechos delictivos en las ciudades entrerrianas? ¿Existe un estado de alarma que no se condice con la realidad o acaso el miedo que sentimos tiene que ver con la sobre información y las noticias sobre delitos que nos llegan desde afuera y en forma de espectáculo?-"Qué pasa con la gente en División de Los Andes que hace una semana que los detuvieron, los dejaron libres. Los que están cerca de las vías que supuestamente les dio los terrenos Varisco y están enganchados en el alumbrado público. Trajeron material y ahora venden las casas ¿cómo es ese tema?"-"Desde que están los jueces garantistas los chorros siguen haciendo de las suyas. No sé cuál es la función del juez garantista".-"Voy a parecer drástico y salvaje y los defensores de los derechos humanos pegarán el grito al cielo, pero que al ladrón que robó una vez, sea la edad que sea, se le corte un dedo. Segunda vez, otro dedo; tercera vez preso y trabajar para los gastos que demande adentro del penal sin ver un peso y van a ver como se terminan los delitos".-"En Oro Verde estos últimos días han ocurrido varios hechos de inseguridad. Robaron por segunda vez una tienda, una casa, una obra, etcétera. Realmente se vive con temor. Todo lo que uno se entera. La comisaría patrulla a diario y muy seguido con sus camionetas pero no es suficiente. Hay cámaras que no sirven. Se han realizado desde el año que pasó reuniones con diferentes autoridades, luego de esto se ve en las calles a la policía montada, los que se trasladan en motos, los policías que caminan con perros, más móviles pero esto es por unos días y se vuelve al móvil que ya no da abasto".-"¿Qué hay que hacer con la gente que usurpó terrenos en Miguel David y Gobernador Parera y constantemente está peleando y a los tiros? ¿Por qué no los saca la justicia de ahí? Los vecinos estamos cansados de esto".-"¿Saben por qué la gente no denuncia? Porque llegado el caso que prospere a un juicio el delincuente por medio del abogado tiene acceso al dato de quién denunció. Entonces ¿quién se va a animar? Jueces y fiscales temen represalias de parte de los delincuentes".-"Hace cinco meses en la comisaría 12 recibieron una denuncia de robo. Fueron a la casa de los ladrones que son hermanos, les hicieron que devuelvan lo robado ¡y los dejaron libres! ¿Cómo piensan que los vecinos van a denunciar cuando ven que pasan esas cosas? Son de Barrio Hijos de María".-"Que difícil el tema inseguridad. Las garantías parecen estar siempre dadas para el delincuente... ¿y la victima? La presencia policial no amedrenta a nadie; los insultan, apedrean, etc. Creo que ninguno de los que roba es porque no tiene trabajo... Más bien es para conseguir droga".-"Señores no se les dan las armas institucionales que necesitan a los policías y salen los de Derechos Humanos a defender criminales y chorros".-"Para mí las leyes están mal hechas, o no se cumplen".-"En calle Brown entre Ayacucho y Rondeau se viven todos los días hechos de robo por una familia asentada sobre un arroyo. Estamos hartos de esta inseguridad".-"Vivo en Paraná V ¿cómo vamos a ir a denunciar a la escuela? Si los chicos y padres de los que hacen problemas están mirando o les cuentan quién fue. Nos amenazan o apedrean los departamentos. Los que trabajamos no vivimos libres, si los que hacen problemas. En la esquina de mi casa se juntan todos, cuando viene la policía se esconden".-"Si llamo al 911, ¿es obligatorio identificarse con nombre y apellido para denunciar? Me ha pasado".-"En Colonia Avellaneda hubo un tiroteo al mediodía cerca de la comisaría... La policía está desprovista de chalecos y otros elementos. Están aislados ¿quién los cuida para que nos cuiden?"."Soy un vecino que corresponde a la Comisaría Décima. No tenemos el whatsapp, ¿podrían decirlo?".-"Cómo puede ser que un papel escrito de la constitución valga más que el ser humano".-"¿Por qué el Estado no adquiere y vende más baratas las alarmas comunitarias? Funcionan muy bien".-"Vivo en zona Bertozzi y Panamá. Siempre hay robos. No sé si hacen las denuncias. Y no tenemos colectivos, hay que caminar 3 o 4 cuadras. Imposible por la inseguridad".-"En zona Caputo y Miguel David, una noche de lluvia, rompieron tres autos y barretearon dos casas. Robaron elementos de un camión. Y le robaron todo a una vecina que estaba de vacaciones... El individuo que robó le pegó a un policía, lo capturaron y a la semana lo liberaron. También armamos grupo de WhatsApp para ponernos en alerta o avisarnos"."En la provincia de Entre Ríos gracias a Dios todavía vivimos bastante tranquilos. Si no fuera porque la policía pone el cuerpo y el corazón y que hay jueces como el invitado que se involucran. La gente muchas veces coopera y otras veces solo se dedica a criticar. Todos los días y por todos los medios vemos el trabajo que realizan a toda hora en toda la ciudad".-"En mi barrio andan como panchos los rastreros. Los llevan y al otro día los ves de nuevo en el barrio".-"Quería saber qué pasó con los detenidos del caso del chiquito Enzo García".-"Cambiemos las leyes y hagamos que se respeten para que la policía tenga la facultad de accionar con respaldo del Poder Judicial".-"La problemática de inseguridad es tremenda. En el barrio 240 viviendas tenemos la familia Aguiar, que tiene al perder el barrio. Ahora la nueva modalidad es que meten menores de 10 años para que no reconozcan sus huellas. ¿Y el copnaf? Bien gracias. Cansados de denunciarlos. Los fiscales les sacaron la tobillera electrónica para dejarlos con domiciliaria, desde que esto sucedió no han parado de robarnos. Los jueces y fiscales no saben lo que pasamos los vecinos, ellos están muy lejos de nuestra realidad, los únicos que sufrimos la inseguridad somos los laburantes. Es una vergüenza que la justicia no nos cuide. A los fiscales no les importa la gente, ni los casos, de otro modo se comprometerían y tomarían medidas para ayudar a los ciudadanos comunes".-"Soy del barrio Padre Kolbe, calle Coronel Martínez. Nosotros pusimos alarma vecinal, estamos conectados mediante WhatsApp. Somos vecinos en alerta. Tuvimos una reunión con funcionarios policiales y hemos tenido resultados positivos, los hechos delictivos terminaron. La policía actúa perfectamente. Claro está que, cuando detuvieron al ladrón, el fiscal de turno lo libero a las 4 horas. Lo que falla es el poder judicial. Y más allá de lo expuesto, las denuncias son importantes para que se sumen los hechos a las estadísticas. De no hacerlo las zonas se toman como tranquilas. Hay que hacer denuncias. Reitero, la policía trabaja de manera excelente. Nuestras cuadras con alarma son Coronel Martínez, Virgen del Luján y Cuyas y San Pérez. Barrio Mercantil tiene la misma alarma en calle Leloir".-"La Sra. Ramos no habla de sus hijos (Tano y Ñoño Márquez) que son parte de la inseguridad ¿la educación señora?".-"Disculpen, pero no hacen nada los jueces. Todos saben quiénes son los que roban".-"Soy de Bajada Grande y a mi hijo lo van asaltando 3veces. Cuando vas a la comisaria 11 no te dejan hacer la denuncia. Te convencen para que hagas una exposición".