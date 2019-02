Amor fraterno: "No quiero verte sufrir" le dijo y donó un riñón a su hermano

"No quiero verte sufrir un día más", le dijo Estela a Sergio

: Sergio estaba en diálisis desde hace dos años y su hermana le donó el órgano que le ayudará a mejorar su calidad de vida.La importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas y una historia que emociona, la de Sergio y Estela Ibarrola, fue compartida por Estefanía, la hija de la mujer que donó un riñón a su hermano. En diálogo con, dio a conocer la emotiva historia que vive su familia."Al estudio de compatibilidad se lo hizo mi mamá, mi hermana y yo. A mi mamá le dio un 87 % de compatibilidad y decidió donarle el riñón a su hermano", comenzó relatando la joven.En el mismo sentido afirmó: "Mi tío Sergio tiene 39 años, era paciente de hemodiálisis desde hacía dos años."Al principio él no quería que su hermana tomara ese riesgo por miedo a perderla. Ella, a los 18 años, había estado en terapia intensiva por eclampsia y no le daban probabilidad de vida. Él siempre fue muy compañero con ella y no quería correr el riesgo de tener que volverla a ver al borde de la muerte. Sin embargo, ella siguió insistiendo en donarle, hasta que un día él aceptó", mencionó Estefanía a nuestro medio.

"Sergio es todo un luchador y ella, mi madre, toda una heroína con un enorme corazón".

Sergio era camionero, pero su enfermedad hizo que tuviera que dejar de realizar esa labor. Tiene seis hijos. Estela es ama de casa. Estefanía sintetizó la hermosa historia que hoy los une aún más: