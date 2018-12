ARA San Juan: Familiares dicen que no se avanzó en la investigación

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan reclamaron este domingo avances en la causa judicial con la consigna "verdad y justicia". Se manifestaron en un festival en la localidad bonaerense de Avellaneda, a horas de cumplirse un mes del hallazgo de la nave.



Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, denunció a Télam que "la causa está estancada" y en ese sentido adelantó: "Antes de fin de año voy a viajar a Caleta Olivia para intentar hablar con la jueza (Marta Yáñez) y ver el expediente".



"Veremos qué medida judicial tomamos porque hay cosas que no me gustan, como las reuniones en privado que la jueza tuvo con el ministro de defensa, Oscar Aguad, y las autoridades de la Armada", aseguró.



"De la investigación no se avanzó nada, todavía no hay pruebas contundentes", se quejó el abogado y uno de los tres querellantes de la causa.



Además, Tagliapietra fue uno de los cuatro veedores de parte de los familiares a bordo en el buque noruego Seabed Constructor en el momento que se divisó al ARA San Juan a 907 metros de profundidad, el pasado 17 de noviembre.



En relación a la posibilidad de reflotar el submarino, reveló: "Hablé con especialistas noruegos, ingleses y norteamericanos y dicen que materialmente es imposible reflotar el submarino. Nadie dice técnicamente cómo se debe sacar".



En ese sentido argumentó que "el Seabed Constructor es el barco con la mayor tecnología y que tiene una grúa que levanta 230 toneladas y el submarino pesa vacío 2.300, sumado el agua que tiene adentro y las 90 atmósferas de presión. Son 27.000 toneladas contra 230, así que estamos muy lejos".



Por otra parte, Andrea Mereles, esposa del suboficial Ricardo Alfaro Rodríguez, afirmó que es una de las familiares que piden que refloten el submarino porque "es la única manera de descubrir lo que pasó".



"Quiero que se haga justicia. Estoy esperando que me llame a declarar la jueza como me dijo", aseguró Mereles a Télam.



Por último, la mujer dijo que "los familiares necesitamos saber qué pasó con el ARA San Juan y los 44 tripulantes". "Nosotros somos las voces de ellos y no queremos que los culpen", finalizó.