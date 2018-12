Niño entrerriano no podrá continuar viajando a Ecuador para hacerse tratamiento

La historia de Santino Fabián Olivera ha sido difundida en varias oportunidades, ya que el pequeño federaense nació con Hidranencefalia que es la falta total o casi total de cerebro.



Pero además padece Síndrome de West, es intolerante a la lactosa, tiene Laringoespasmo y se broncoaspira, por eso se alimenta por sonda nasogástrica y necesitaba apoyo de oxígeno.



Desde que sus padres tomaron conocimiento que en Ecuador se realizaba una terapia celular que podía mejorar la calidad de vida de Santino, comenzaron un pedido solidario para juntar dinero con el fin de poder viajar a realizar las distintas sesiones que necesitaba.



Fue con la ayuda de la gente y de sus familiares, como Santi llegó a realizarse tres sesiones, y en principio de 2019 debía volver para realizarse la quinta, pero su salud no se lo permite.



Al respecto, Diario Río Uruguay dialogó nuevamente con su mamá, Daniela Lozano quien narró que "tras el último viaje Santi sufrió una neumonía muy fuerte que daño mucho sus pulmones y el médico nos dijo que no podíamos exponerlo más al viaje en avión porque de desatarse una nueva neumonía puede que no la resista".



"Si bien la medida tendría que ser momentánea, como padres hemos decido no volver a viajar; ya que nosotros nos sentimos contento con los avances logrados. Queríamos cumplir tres metas, que pare de convulsionar, que se comunique y coma por boca, y a las tres la hemos logrado", subrayó Lozano.



Y agregó que "seguramente las terapias de regeneración celular, de haber continuado, podrían haber arrojar aún más resultados favorables pero desgraciadamente la salud de Santi no es la mejor".



Por otra parte, su mamá explicó que con el resto de lo recaudado en las alcancías "lo vamos a usar para la comprar sondas nasogastricas, ensure, jeringas y cinta para taiping, entre otros elementos que Santi demanda; por lo que si la gente quiere continuar colaborando con nosotros, toda ayuda siempre es bien recibida".



En ese marco recordó que existe una caja de ahorros en el Banco Nación a nombre de Lozano Daniela Alejandra. CBU: 0110258330025809406665 y pusieron sus números de contacto que son el (03456) 15476644 o el (03456) 15534868.