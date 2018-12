La joven santafesina quemada por su pareja en Brasil sigue "en coma inducido"

Sociedad La joven argentina quemada por su novio en Brasil fue trasladada a Santa Fe

Bernarda Massolo arribó a Santa Fe este domingo luego de haber sido quemada por Ángel Rolón, quien era su pareja y junto a quien había viajado a Brasil en septiembre. La joven presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo. Debió ser trasladada al hospital José María Cullen donde permanece internada estable pero grave y su pronóstico es reservado.La joven sufrió un paro cardiorrespiratorio este domingo a las 6:00, horas antes de ser derivada desde la ciudad brasileña de Santa María a la capital de la provincia.Luego, en un avión sanitario fue trasladada a Santa Fe desde el Aeropuerto de Sauce Viejo, lugar al que había arribado en el avión sanitario que la trajo desde el vecino país, publicó. Ahora, con el apoyo de los profesionales del Cullen, la joven santafesina quemada por su pareja intentará recuperarse del grave cuadro que atraviesa.Tras el paro cardiorespiratorio que hizo en Brasil, la joven no volvió a sufrir ese tipo de episodios durante las primeras horas internada en el nosocomio capitalino. "El tratamiento consistirá en compensar los órganos vitales, que no produzca infecciones ni haga cuadros febriles. Asimismo que no presente ninguna complicación respiratoria ya que venía con una pequeña patología pulmonar. La paciente comenzará progresivamente a ser evaluada para despertarla y sacarle el respirador", agregó el médico.Asimismo, el director del nosocomio capitalino destacó la terapia de última tecnología con que cuenta el hospital y la aparatología del mismo. Además hay una Sala Especial de Quemados que incluye bañoterapia aunque aún no lo evalúan. "Se le hacen curaciones con pomadas en la cama y se la alimenta e hidrata por sonda". Una vez la joven respire sin asistencia mecánica se evaluará las secuelas que puedan quedarle. En este sentido, los médicos son optimistas a pesar de la gravedad del cuadro. "Ojalá podamos brindarle lo que la paciente necesita", concluyó Poletti.