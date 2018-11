Vendía sus juguetes por ver a River, recibió entradas y los donará al hospital

Entradas de regalo

Pasión por River. Renzo, de seis años de edad, es un niño paranaense que el pasado fin de semana, fue conocido por todos el país, cuando se viralizó una foto del puesto que había armado en la esquina de su casa, para vender sus juguetes con el objetivo de ir al Monumental.El sueño de poder estar en la gran final de la Copa Libertadores no se podrá hacer realidad, ya que se agotaron las entradas. Sin embargo, el niño tendrá su premio: gracias a la Peña de River en la ciudad española de Málaga, consiguió dos pasajes hacia Capital Federal (para él y su mamá) y dos entradas para ver el encuentro ante Gimnasia, el próximo 2 de diciembre."River no es sólo fútbol, River es familia, amor, pasión. Y es por eso que no dudamos en llevar a cabo esta tan linda causa solidaria? Todos alguna vez fuimos niños y soñamos con juguetes, libros, viajes", comunicó la Peña de River en Málaga, a través de su cuenta de Facebook.Renzo y su abuela, dialogaron con Elonce TV y mostraron su asombro por la rapidez con la que se difundió la noticia. "Apenas, dos horas despuésEl niño paranaense de seis años y, fanático de River, cumplirá su sueño y dijo que es hincha del Millonario "porque mi mamá es de River". Además, expresó que su ídolo es Franco Armani, porque él juega al fútbol de arquero."Al rato nomás, dos horas después de empezar la venta, la filial del Millo de Málaga, llamó por teléfono a la mamá de Renzo para darle las entradas y que dejara de vender los juguetes", señaló la abuela y explicó que "ahora, Renzo los va a donar", dijo.