Repetir de curso... ¿suma o resta?

En ese debate, está siempre presente la cuestión de la repitencia. Repetir fue históricamente una herramienta de las escuelas cuando un alumno no logra los objetivos de aprendizaje del año y debido a eso, debe volver a cursar el mismo grado.



Sin embargo, esta modalidad viene siendo cuestionada o revisada en los sistemas educativos del mundo bajo una pregunta inevitable: Retener a un estudiante en el mismo grado ¿representa una solución para el no-aprendizaje? ¿Cómo sabemos que el hecho de volver a cursar los mismos contenidos bajo idénticas formas es efectivo para los fines que se propone la escuela?



Para saber dónde estamos parados, veamos qué dicen las estadísticas: Según el Observatorio Argentino de la Educación, en el nivel primario Entre Ríos es el tercer distrito del país con más cantidad de repitentes llegando a un 3,7 por ciento, siendo el promedio nacional del 2,2 por ciento.

En el nivel secundario, nuestra provincia ocupa el sexto lugar con más alto índice de repitencia, alcanzando el 12,4 por ciento frente al 10,1 por ciento que es considerado el promedio nacional en este nivel.



Pero... ¿Cómo se ataca este problema? En 2014 el Consejo General de Educación de la provincia instrumentó un programa que tiene como objetivo disminuir o eliminar la repitencia en los primeros tres grados, para evaluarlos como partes de una unidad pedagógica.



¿Mejoró este mecanismo el aprendizaje de los estudiantes de primaria? ¿Disminuyó el porcentaje de chicos que deja de ir regularmente a la escuela? Y a partir de esta medida ¿qué pasó con las trayectorias escolares en los grados más avanzados?



La escuela secundaria entrerriana también es un terreno donde docentes, directivos, orientadores y tutores instrumentan, no sin resistencia, experiencias innovadoras tendientes a reforzar los conocimientos de los alumnos para que éstos puedan continuar y concluir exitosamente su recorrido educativo.



Sin eludir la singularidad de cada caso y los múltiples motivos que pueden conducir a que un alumno no pase de grado o de año, surgen en este marco preguntas como ¿Sigue teniendo la repitencia una carga valorativa negativa? ¿Por qué? ¿Quién falla cuando un alumno repite?