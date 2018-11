El Ventilador: Algunas opiniones sobre la cuestión de la repitencia

El tema fue tratado en la edición de este martes de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Existe una pregunta vigente respecto a qué educación queremos, cuáles son los objetivos que las escuelas deben cumplir y cuáles son las estrategias para hablar de inclusión y calidad educativa.En ese debate, está siempre presente la cuestión de la repitencia. Repetir fue históricamente una herramienta de las escuelas cuando un alumno no logra los objetivos de aprendizaje del año y debido a eso, debe volver a cursar el mismo grado.-"El abandono que se produce cada vez más perjudica a los alumnos, por la ausencia de los docentes ¿cómo se puede revertir esto? Siempre pensé que todos tenemos diferentes tiempos para aprender".-"Saludos a la directora Hilda Leguizamón, muy buena persona y directora".-"A la directora de la escuela Esparza. Quiero saber sobre los asuntos políticos que tiene la escuela con los profesores".-"Los chicos deberían ir hasta el 7 de diciembre al cole. Pero porque aprobaron ya van terminando y no tienen que ir".-"Yo creo que no hacen falta más horas, con que cumplan los 180 días de clases estaría bien. Pero por ejemplo este año llevamos alrededor de 20 días de paro, más las asambleas ¿cuántas horas pierden al año?".-"Algunos padres de los compañeros de mis hijos pretenden que la escuela sea un depósito de niños. Prefieren cantidad de horas en vez de calidad, cuando en realidad los padres son los primeros que deben sentarse a enseñarles a sus hijos en casa. ¿Qué educación queremos? ¿Niños que tengan mucha información para repetir o que sean críticos, investigadores y creadores de conocimiento?"."Recalco lo que dijo el profesor Esteban Sosa: usar la creatividad".-"Se pierde nivel educativo. Lamentablemente muy lejos de los institutos privados. No hay observación general de los objetivos... jamás se alcanzan. Días de paro, asambleas, etcétera".-"Quiero felicitar a la señora Hilda, una docente con todas las letras preocupada y ocupada en su comunidad educativa. Ojalá hubiera más maestras como ella".-"Quisiera saber cómo puede ser que la señora Hilda está hace 20 años como directora en una misma escuela. ¿Qué antigüedad tiene?".-"Vergüenza debería de darles a los docentes tener chicos que repiten o van a recuperatorio, ellos están a cargo de que el chico aprenda. En la casa se educa, en la escuela se aprende".-"Estoy a favor de que repitan los chicos con problemas de aprendizaje. Lo viví hace 30 años con una hija que tenía ese problema y sufrió muchísimo en la primaria donde las maestras no le tenían paciencia. Terminó la secundaria en la nocturna, donde encontró la contención que necesitaba. Y ella es inteligente, pero necesitaba más tiempo".-"Saludos a Hilda, Yamina y Rosana desde la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Muy claros conceptos, pero no debemos olvidar la tarea de los supervisores".-"Quiero saludar a la señora Hilda Leguizamón, una excelente persona, gran directora, pero por sobre todas las cualidades, un excelente ser humano".-"Excelentes profesionales de la educación: la Sra. Marta Landó con quién trabajé en su gestión como vocal de Consejo, gran persona, me dejó muchas enseñanzas. Rosana Castro gran luchadora de la educación. Lamentablemente, los docentes hoy no están comprometidos, se les ofrecen todas las herramientas necesarias para una educación de excelencia, pero les falta compromiso, todo es paro, retención, asambleas, los chicos no importan. Hacen de las escuelas un ámbito gremial. En mis años de docente realizábamos capacitaciones a contraturno, hasta los días sábados. Eran jornadas dónde aprendíamos y compartíamos. Que distinto es todo hoy ¡sólo quejas!".-"Soy docente con 20 años de docencia en la escuela secundaria de Gualeguaychú, un mensaje para la escuela secundaria: las escuelas públicas en contextos vulnerables necesitan más inversión para abordar prevención de adicciones, educación sexual integral, la extrema pobreza, violencia familiar, para que las escuelas tengan matrícula. La escuela pública secundaria la sostienen los equipos directivos, tutorías y docentes".-"Se contradicen los militantes Castro y Kohan, muchas reuniones a nivel ministerios y todo muy lindo dijo Castro. Los números dicen otra cosa. La clave de nivelar para abajo tiene que ver con maleducar generaciones para perpetuar en el poder lo mismo de siempre".