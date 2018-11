El turismo de fin de semana largo generó unos $275 millones en Entre Ríos

Sobre las propuestas turísticas

Perfil del visitante

El fin de semana largo debido al Día de la Soberanía Nacional, arribaron a la provincia de Entre Ríos aproximadamente 110.000 visitantes, que gastaron en el sector turístico y variados rubros, un monto aproximado de 275 millones de pesos. Este cálculo se deduce del total de gastos que el turista realiza en el destino, entre alojamiento, comidas, entradas, excursiones, compras, entre otros rubros, informaron fuentes provinciales.El informe difundido, sostiene que "la diversidad de productos y propuestas en este fin de semana han cubierto la ocupación hotelera en todo el territorio provincial". "Los destinos con complejos termales han estado prácticamente colmados en su capacidad", se indicó, al dar cuenta de "una distribución equitativa de la ocupación hotelera y para hotelera".Aquellos municipios con mayor número de plazas disponibles como Gualeguaychú o Colón han alcanzado el 90% de ocupación. En los municipios donde se han desarrollado Fiestas Nacionales como San Salvador con la Fiesta Nacional del Arroz, o Viale con la Fiesta del Asado con Cuero, han visto colmada su capacidad, y han trabajado distribuyendo alojamiento con la región, se indicó.También la Feria del Centro, especial Diseño, fue motivo para la visita de turistas de otras localidades de la provincia, así como de provincias vecinas a la capital entrerriana. En otros puntos de la provincia, la Fiesta Provincial del Asado y la Galleta en Gualeguay, la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, el encuentro de grupos vocales en Concordia, o la Fiesta de la Tradición en Racedo son algunos ejemplos, de las propuestas que aportaron al intenso movimiento de visitantes a nuestra provincia, sostiene el comunicado del Gobierno provincial.Según se valoró, el movimiento turístico, favorece, "no sólo con el impacto económico, sino también con la posibilidad de mostrar nuestra cultura y tradiciones para el disfrute de los propios entrerrianos, rasgo que se posiciona como una de las características más sobresalientes para la próxima temporada estival".Del análisis surge que los tres corredores turísticos que se vertebran a lo largo de los principales cursos de agua (Uruguay, Paraná y Gualeguay), han tenido una ocupación similar, así lo demuestran municipios como Victoria, Villaguay o Villa Elisa. Por lo tanto, en general, la ocupación hotelera promedio de Entre Ríos este fin de semana largo de noviembre ronda el 94 %, destacaron desde Provincia.La combinación de productos turísticos consolidados de Entre Ríos, como termas, naturaleza, gastronomía, pesca deportiva, playas o turismo rural, con actividades recreativas y fiestas populares tanto tradicionales como innovadoras, "ha desvelado al área de turismo y cultura de la provincia, lineamiento en el cual se trabaja en forma mancomunada y constante con municipios y el sector privado", sostiene el informe.Desde el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y de otras reparticiones, se ha asistido a diversos municipios y organizaciones de estos eventos, realizando presentaciones en Paraná o Buenos Aires, colaborando con diferentes aspectos de la organización, acompañando con stands y elementos de promoción, o divulgando previamente la propuesta integral turística de la provincia, o particularmente de los eventos con marcado perfil turístico.En cuanto a la promoción se apuntó a reforzar la imagen de cercanía desde los principales centros emisores como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, de la competitividad del destino en la relación calidad y precio de sus servicios, y desde la variedad de atractivos y eventos que convocan a distintos segmentos de la población sin distinguir edades o grupos sociales. En la promoción y a través de distintos spots para la prensa escrita, radial o televisiva, y a través de las campañas en redes sociales, también se refuerza las características que tienen todos los destinos entrerrianos en cuanto a la tranquilidad, la seguridad y la cordialidad de sus anfitriones.Según lo manifestado por los municipios y prestadores de servicios, son los grupos de familias de 3 o 4 personas, en auto particular (en un 80 por ciento aproximadamente), y provenientes de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y otras localidades santafesinas, Córdoba capital y provincia, los que en mayor medida han arribado este fin de semana.Se vislumbra una alta participación de turistas uruguayos que realizan compras, asisten a complejos termales e incluso pernoctan, pero este porcentaje no ha sido mayor que el fin de semana largo de octubre, ya que el mes pasado coincidió con un fin de semana largo en el país vecino. Se estima que a fin de año, el crecimiento anual de turistas uruguayos a Entre Ríos haya crecido en un 200%. La participación de turistas de otras regiones del país (Patagonia, Cuyo y Noroeste), se estima en un 5 % del total de turistas arribados.