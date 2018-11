Prohibieron la venta de una cerveza y hortalizas congeladas

Foto 1/2 Foto 2/2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, el uso y la distribución de otra cerveza artesanal. Se trata de la cerveza a base de sorgo marca Almirante Donn, y la disposición se tomó por no cumplir con la normativa alimentaria vigente. Además, un lote de espinaca y un surtido de hortalizas congeladas también fueron prohibidos, por contaminación con la bacteria listeria.



En cuanto a la cerveza, el Departamento de Vigilancia Alimentaria del INAL comprobó que el producto de 350 cm3 de distintas variedades, con el símbolo facultativo de alimento libre de gluten, se encontraba en infracción de varias leyes al carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, lo que daba como resultado ser un producto ilegal.



Eso se traduce en que la cerveza no podía ser identificada fehacientemente y con claridad, por lo que se resolvió que no podrá ser fraccionada en un establecimiento determinado ni elaborada en ninguna parte del país, y tampoco comercializada en el territorio de la Argentina.



En tanto, la prohibición de la espinaca tuvo origen en que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la ciudad de Buenos Aires, que informó que en un Programa de Monitoreo se detectó la presencia de lo que podía ser Listeria monocytogenes en el producto "Espinaca Supercongelada, marca Maglia Alimentos Cormillot", Lote LPI 183-18, vencimiento 01/07/2020, peso neto 500 gramos, RNPA N° 02-581458, elaborado por Nutrifrost S.A., RNE N° 02-34268.



Tras la notificación de la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria para realizar una inspección en el supermercado de la calle Monroe 1655, propiedad de la firma Inc. S.A., se procedió a la extracción de muestras por triplicado para su análisis. Este análisis arrojó que la muestra estaba contaminada por presentar Listeria monocytogenes en 25 gramos.



El organismo además prohibió otro producto congelado: un "surtido de hortalizas congeladas" de Jumbo dado que, a partir del Programa de Monitoreo, se detectó la presencia de la misma bacteria.



Por eso el departamento Vigilancia Alimentaria del INAL pidió al elaborador Nutrifrost S.A. que proceda a realizar el retiro preventivo del lote en conocimiento de los hechos a todas las Direcciones Bromatológicas del país.



La empresa Nutrifrost cesó sus actividades de elaboración, comercialización y exportación hasta tanto las autoridades sanitarias competentes se expidan al respecto.