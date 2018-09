Peligra un centro terapéutico de Paraná por recortes al programa Incluir Salud

Silvia Pasquet, presidenta de la Asociación Cooperativa del Centro San Francisco de Asís

El programa nacional de cobertura de salud específicamente destinado a personas con discapacidad denominado "Incluir Salud" se encuentra en una situación grave y de emergencia. En el medio se conoció la noticia de que el Ministerio de Salud de la Nación descendía de jerarquía para convertirse en secretaría y se anunció que los fondos nacionales destinados a la salud se achicarán aún más en el 2019 a causa de las metas económicas y el déficit cero.Beneficiarios, instituciones que trabajan con ese sector, profesionales y transportistas protagonizaron un reclamo en Paraná la semana pasada.De esta manera advirtieron sobre el peligro que corre la continuidad de las prestaciones médicas, si el Gobierno no regulariza la deuda que mantiene con los prestadores. En lo que va del año, no recibieron un solo peso por los servicios brindados.Las atenciones médicas de rehabilitación y tratamiento, y el traslado para las personas con discapacidad están seriamente comprometidas sin que se haya ofrecido en el corto plazo una solución posible.el programa que se emite por, donde, señaló que "es muy grave la situación para todas las instituciones de discapacidad. Tenemos un serio problema con la nación, con el programa Incluir Salud.".Contó que "nos asociamos a una organización de Buenos Aires que está en la mesa de negociación pero todavía no hemos tenido respuestas. Se han reunido con la vicepresidenta de la nación pero nadie nos da una solución.".. Nosotros trabajamos con discapacidades severas y profundas. Los 141 chicos que concurren a nuestra asociación no tienen otro espacio. En esta discapacidad somos los únicos que trabajamos", agregó.En este contexto de crisis ". Nosotros estamos habilitados por la nación. Las obras sociales tienen la obligación de pagar los aranceles que dictamina el Servicio Nacional de Rehabilitación. OSECAC es la segunda obra social en importancia, IOSPER y otras obras sociales nacionales"."Somos una estructura muy grande: tenemos un centro de día, un centro educativo terapéutico, Estimulación temprana, Pequeño Hogar y Escuela. Tenemos 195 empleados en total.. Hasta ahora podemos cumplir con las obligaciones y salarios, pero nuestro mayor aporte es del Programa Incluir Salud, por eso nuestra preocupación", añadió.Expresó que "creemos que San Francisco de Asís nunca nos abandona. Gracias a Dios podemos seguir luchando.".