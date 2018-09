La salud en jaque: incertidumbre por los posibles recortes del sector

Medicamentos a valor dólar

"Los jubilados nacionales son los más precarizados en cuando a medicamentos"

Juana Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados y pensionados de ATE

"Si no fuera por mi hijo que me asiste, no podría vivir"

Amalia Aquino es jubilada nacional

"Si el Programa Incluir Salud desaparece, nosotros podríamos cerrar"

Silvia Pasquet, presidenta de la Asociación Cooperativa del Centro San Francisco de Asís

En nuestro país la salud está establecida como un derecho universal con rango constitucional.Sin embargo, el acceso y la calidad de los servicios en uno y otro sector no son iguales y son las personas de bajos recursos las que principalmente se ven afectadas por la falta de cobertura o por una atención deficiente.Muchas veces, yCortes temporales en determinadas prestaciones, caídas de convenios de con algunos profesionales; cobro de plus, turnos que se consiguen hasta con dos meses de demora, aumentos inesperados de cuotas, especialistas que escasean: en fin, nos terminamos acostumbrando a padecer nuestro sistema de salud.Los laboratorios explican que algunas drogas que se utilizan para la elaboración de medicamentos son importadas y eso es lo que hace insalvable que los costos se trasladen al producto final.En lo que va del año los medicamentos llevan acumulado un incremento superior al 20 por ciento. Y aseguran que, para lo que resta del año, se espera al menos un 10 por ciento más. Esto, sin contar que un posible desabastecimiento eleve aún más los precios.Medicamentos en alza. Salud en riesgo. Una preocupación que se vuelve angustiante cuando la vida misma depende de estos productos.El programa nacional de cobertura de salud específicamente destinado a personas con discapacidad denominado "Incluir Salud" se encuentra en una situación grave y de emergencia. Este programa es financiado por Nación.Beneficiarios, instituciones que trabajan con ese sector, profesionales y transportistas protagonizaron un reclamo en Paraná la semana pasada.De esta manera advirtieron sobre el peligro que corre la continuidad de las prestaciones médicas, si el Gobierno no regulariza la deuda que mantiene con los prestadores. En lo que va del año, no recibieron un solo peso por los servicios brindados.Las atenciones médicas de rehabilitación y tratamiento, y el traslado para las personas con discapacidad están seriamente comprometidas sin que se haya ofrecido en el corto plazo una solución posible.En el medio se conoció la noticia de que el Ministerio de Salud de la Nación descendía de jerarquía para convertirse en secretaría y se anunció que los fondos nacionales destinados a la salud se achicarán aún más en el 2019 a causa de las metas económicas y el déficit cero., indicó que "Tenemos afiliados que nos visitan para pedirnos dinero para pagar hasta la luz. Analizamos los casos, vemos cómo es realmente la situación porque a veces piden pero no es como dicen. Cuando es para medicamentos tratamos de ayudar siempre".Por otro lado, manifestó que "".Asimismo, dijo que "si bien IOSPER cubre al 100% los remedios oncológicos, hay muchos atrasos en la entrega de esos medicamentos. En ese sentido la obra social funciona muy bien".En tanto, remarcó que "".y en relación al tema del día, afirmó: ". El mínimo está en 8000 y se va a ir a 8600, no alcanza para nada".; yo no tomo tantos remedios, pero tengo amigas que no sé cómo hacen, porque además tienen que pagar alquiler, y no tienen a nadie para que las asista", indicó., señaló que "es muy grave la situación para todas las instituciones de discapacidad. Tenemos un serio problema con la nación, con el programa Incluir Salud.".Contó que "nos asociamos a una organización de Buenos Aires que está en la mesa de negociación pero todavía no hemos tenido respuestas. Se han reunido con la vicepresidenta de la nación pero nadie nos da una solución.".. Nosotros trabajamos con discapacidades severas y profundas. Los 141 chicos que concurren a nuestra asociación no tienen otro espacio. En esta discapacidad somos los únicos que trabajamos", agregó.En este contexto de crisis ". Nosotros estamos habilitados por la nación. Las obras sociales tienen la obligación de pagar los aranceles que dictamina el Servicio Nacional de Rehabilitación. OSECAC es la segunda obra social en importancia, IOSPER y otras obras sociales nacionales"."Somos una estructura muy grande: tenemos un centro de día, un centro educativo terapéutico, Estimulación temprana, Pequeño Hogar y Escuela. Tenemos 195 empleados en total.. Hasta ahora podemos cumplir con las obligaciones y salarios, pero nuestro mayor aporte es del Programa Incluir Salud, por eso nuestra preocupación", añadió.Expresó que "creemos que San Francisco de Asís nunca nos abandona. Gracias a Dios podemos seguir luchando.".

Es muy buena la iniciativa de crear un laboratorio provincial

La periodista Claudia Yauck

, explicó que "la tasa de empleados estatales que tiene la provincia, que es una superpoblación, tiene la obra social provincial, IOSPER. La comunidad que tiene una prepaga o una obra social privada y más costosa es un universo más reducido. Por otro lado, creo que es muy buena la iniciativa de crear un laboratorio provincial, ya que con la suba del dólar hay una especulación en los precios".

"El sistema público de salud depende también de que funcione el privado"

La periodista Luz Alcain

aseveró: "Tenemos en la provincia una característica particular que es que el sistema público de salud depende también de que funcione el sistema privado. Además, en los últimos años, se dio un cierre de clínicas privadas en Entre Ríos, que derivó en una mayor demanda en las camas del hospital público. Otra cuestión, más crónica, es la alta derivación del interior a Paraná, y que ha cambiado la negociación de las prestaciones con las obras sociales. También tiene un impacto la organización de los profesionales médicos, por disciplina, por especialidad, que han ganado terreno como organización ante la obra social. Esto hace que en un momento no haya neurólogo, en otro, fonoaudiólogo; y en otra, no hay traumatólogos"."Hay mucha derivación de ciudades grandes, con una infraestructura importante, que derivan mucho al hospital e Paraná", recordó Alcain.Asimismo afirmó: "La facturación de las prepagas en Entre Ríos, representa el 10 % en lo que es clínicas y sanatorios. En cambio, lo que tiene que ver con Iosper Y PAMI, es entre el 50 % y el 60 %. Alrededor del 25 % y el 30 % representa a las obras sociales tradicionales".

Coexisten tres sistemas y cada uno tiene sus problemas

El periodista Sebastián Martínez

, manifestó que "coexisten tres sistemas: el sistema de salud público, el sistema de obra social y el sistema de prepaga. A veces los prestadores son los mismos, los profesionales también, pero como son distintos sistemas cada uno tiene sus problemas".

Hay una actitud de cortar por todos lados, por donde ´no se ve´ y se supone que no se va a protestar

El panelista Mariano Kohan

, dijo que "desde el 2015 a mayo de este año los medicamentos aumentaron un 129% contra una inflación de precios del consumidor del 107%. Por otra parte, el gobierno el año pasado dio de baja decenas de miles de pensiones argumentando un decreto de 1996 que va en contra de los pactos internacionales porque no se puede hacer un cambio de política que sea regresiva en derechos de minorías. Dieron marcha atrás y la gente tuvo que ir a hacer el trámite, demoraban seis meses y la situación era desesperante. Hay una actitud de cortar por todos lados, por donde ´no se ve´ y se supone que no se va a protestar".

"Ha habido grandes incrementos en los medicamentos"

La periodista Ana Tepsich

destacó: "Los medicamentos de la tiroides han aumentado un 284 % de 2015, a mayo de 2018. Le siguen los broncodilatadores en el orden de incrementos".