El Ventilador: Algunas opiniones sobre la actividad de los sistemas de salud

En nuestro país la salud está establecida como un derecho universal con rango constitucional. El sector público, el privado y las obras sociales conforman la red del sistema sanitario que debería garantizar ese derecho para todos.Muchas veces, y sobre todo en época de crisis, los afiliados a las obras sociales tanto privadas como públicas se resignan a convivir con una atención segmentada, burocratizada, expeditiva, incompleta, en conclusión: deficiente.-"El mejor director que el centro de salud corrales puede tener es el Dr. Nicolás Roldan".-"Soy diabética del tipo 2. Hace 4 días quise comprar Metformina DBI AP y me dijeron en dos farmacias de Colonia Avellaneda que no había stock porque son importadas y están muy caras ¿qué se hace en ese caso? ¿Eso quién lo controla?"-"En el Centro de Salud Carrillo ya no te atienden como antes. Ayer llevé a mi hija con fiebre y estuve dos horas esperando a que la atiendan. Tenía 40 de fiebre ¿qué clase de médico no te la ve si la llevas con fiebre?"-"Tengo artrosis y soy alérgica ¿por qué IOSPER no tiene especialistas en ese rubro? En las consultas para un reumatólogo dejo parte de mi sueldo y ni les cuento por la medicación. Me dicen que no hay alternativa".-"¿Por qué no van a ver cómo trabajan en la guardia del Hospital San Martín? Tanto profesionales como pacientes están en pésimas condiciones y nadie hace nada".- "Puede ser que el programa Incluir Salud no reconoce más el pago a médicos que realizan ajustes de marcapasos. Ahora lo tiene que pagar la persona pensionada y es mucho el costo. Es lamentable lo que sucede con la salud con este Gobierno neoliberal. Esto es la consecuencia de pésimas políticas de gobierno".-"¿Y en que se gasta el dinero de la provincia? ¿Por qué no les piden a los diputados y senadores provinciales que pongan el dinero? Ya que el Gobierno le da por mes a cada senador $250.000 para gastos extra y a los diputados $500.000 por mes para el mismo fin. Ellos no tienen que dar explicaciones sobre en qué lo gastan".-"Hace falta una ley que cuando una persona tiene más de una obra social, estas se hagan cargo del 100 por ciento de sus gastos, no que uno sólo pueda ocupar una y encima a veces pagar un plus. Conozco una persona muy cercana con tres obras sociales que te hacen descuentos obligatorios y cuando tenés que comprar medicamentos llegás a pagar 40, 50 o 60 por ciento".- "A mí me dijo un doctor que cierta droguería a le ponía un dinero para difamar a los medicamentos genéricos".- "En el Centro de Salud Corrales vas a pedir un turno a las 7 y no te lo dan. Tenés que esperar a que lo autoricen. ¿Cómo es eso?- "Hay personas que tienen obra social y por no pagar un plus se van al hospital. No es porque no tienen dinero, porque para la salida de la semana y el peinado en la peluquería tienen ¡Los puede el egoísmo!"-"Hace más de un año que mi marido está en lista de espera para una cirugía y todavía nada? Nos vamos a las diez de la noche para que al otro día nos digan que no hay quirófano. Es lamentable".- "No deben atender a los que tienen obra social, deben dejar para los que no tienen de verdad. ¿Por qué hay endocrinólogos que aparte de la orden cobran un Plus? Tengo Iosper".- "El hospital de la Baxada es una clínica privada ¿por qué no recorren con las cámaras y ven cómo atienden en Corrales en los distintos horarios?".- "En Entre Ríos no hay reumatólogo pediátrico ni público, ni privado. Y Santa Fe me cortó la atención en el Alassia porque somos de Paraná. Tengo mi nena diagnosticada con pfapa, que es un síndrome de fiebre periódica".-"Tengo un nene con discapacidades y es cierto. En elecciones hacen todo los políticos campaña con eso, pero hay una ausencia total del estado provincial y demás".- "El hospital de la Baxada está hecho de yeso y vidrio. Un par de lluvias y se está haciendo pedazos. Las cunas son de cartón".