Misterio por el hallazgo de unos 20 perros muertos en basural de zona rural

Varios perros muertos fueron hallados en un basural de La Yegüita, en la zona rural de la ciudad de Santa Elena. Según puntualizaron en las redes sociales, el lugar donde fueron hallados los perros, es en la zona de la ex Estancia El Quebracho.Allí, de acuerdo a la información publicada, aparecieron bolsas de consorcio en las que "aún permanecían algunos canes" y "otras con sus cuerpos desmembrados", publica"Según contó una testigo que los encontró en ese predio, supone que podrían ser más de 20 animales muertos entre adultos y una hembra con sus cachorritos", estimaron."La mujer que nos brindó esta información no sabe con certeza qué es lo que pasó con estos animalitos, pero no quedan dudas que las muertes de tantos ha sido provocada intencionalmente", publicaron en su perfil de la red social.En las fotos se ven cadáveres de perros, pero también, uno de los comentarios habla de un supuesto cuero de ciervo.