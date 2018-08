¿Qué tienen en común Julieta Silva y Nahir Galarza?: coincidencias en los casos

¿Qué tienen en común Julieta Silva y Nahir Galarza?

Por estas horas se lleva adelante el juicio contra Julieta Silva, de 29 años, imputada por atropellar y matar al joven rugbier Genaro Fortunato (25) en septiembre del año pasado a la salida de un boliche en el sur de la provincia de Mendoza.: "puede ser peligrosa para terceros y los médicos no están en condiciones de garantizar que Silva pueda someterse a las condiciones de una prisión domiciliaria".Además, el ex marido de Silva -con quien tiene dos hijos- fue convocado a declarar en dos oportunidades en el marco de la causa. Según el abogado de la querella, la primera vez dijo una cosa, mientras que en la segunda declaración cambió sus dichos para beneficiar la situación de Silva.De acuerdo con el razonamiento del abogado, Silva fue quien le hizo cambiar la declaración, por lo que. También, además de que la personalidad denota trastornos graves, con una conducta desganada., ya que de constatarse sería un agravante del homicidio. Sin embargo,, que incluían compartir el mismo techo y tener hijos."Quiero formar una familia con vos, para siempre", le dijo Julieta, y Genaro le contestó: "Yo también". Para agregar a continuación "quiero que seas la mamá de mis hijos, mi mujer para toda la vida"., además de sumar al caso las supuestas peleas que existían entre ella y Pastorizzo. La chica, al confesar el crimen, "manifestó que cada uno hacía lo que quería" y que "habían sido novios, dejaron de serlo pero de vez en cuando se veían".No obstante, la condena fue firme al acreditarse que la acusada y la víctima mantuvieron una relación "no conviviente" de más de cuatro años. Nahir Galarza recibió finalmente prisión perpetua., ya que los años de cárcel a los que sea sentenciada dependerán de la carátula: homicidio simple con dolo eventual (de 8 a 25 años) y/o homicidio culposo (es decir, un accidente, con un máximo de sentencia de 5 años).En otras palabras,Por su parte, ella se mantiene firme en que "pisó un pozo" y no se dio cuenta que la cabeza de Fortunato sería aplastada por la rueda de su vehículo.El crimen de Fernando Pastorizzo en manos de su novia generó una ola de indignación en el país, a raíz de que la frialdad de la asesina de apenas 21 años.La existencia de un supuesto video hot de Nahir Galarza copó las búsquedas en sitios pornográficos. Una vez exhibido en las audiencias del juicio, las imágenes circularon en la web rápidamente.Pero no es el único episodio que llamó la atención de algunos cibernautas.Si bien Silva no era conocida precisamente en las redes, sí mantenía una vida social en el sur de Mendoza. No era una del montón: jugaba en una división de hockey. No sorprende que horas después de la muerte, amigos y conocidos hayan apuntado en las redes rápidamente contra Silva.a. En el caso de la entrerriana, un remisero vio a Fernando tirado en el piso agonizando y hasta escuchó el segundo disparo que dio Galarza contra el joven.En tanto, en la madrugada del 9 de septiembre de 2017 de San Rafael, un cuidacoches dijo que hizo señas para que Silva detuviera la marcha a bordo de su vehículo, pero ella eligió seguir adelante, no varió el curso, atropelló y mató a su novio.Fuente: