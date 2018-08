Recomiendan la consulta odontológica periódica para prevenir el cáncer bucal

Ela cargo de la sección de Estomatología de Odontología del hospital San Martín de Paraná, recomendó la importancia del cuidado de la cavidad bucal. Lo hizo en el marco de la campaña de detección del cáncer bucal bajo el sloganante, el programa que se emite por"Quién no se muerde o tiene una llaga -se preguntó-. Esas son lesiones inocuas que tienen una reversión espontánea y autónoma, pero hay situación en las que no, y esas son las que deben ser controladas y vigiladas", advirtió Calienni.Y en esa línea recomendó:para que lo guíe en el diagnóstico y tratamiento"."Lo más común como patología grave es una lesión cortante, una ulcera que se desarrolla, pero ante cualquier cambio que noten en los tejidos blandos de la boca, la lengua, labio, mucosa del cachete, en el paladar, deben ser auto-resolutivas en el término de hasta 15 días. Si no se resuelven,, alertó el odontólogo y estomatólogo.

Paraná Realizan controles estomatológicos sin turno previo en hospitales

"La enfermedad mas grave es el cáncer oral y en el marco de la semana de su prevención, realizamos una campaña de información a la población y revisamos en cualquier nosocomio, la cavidad bucal de cualquier paciente que desee", explicó el responsable de la sección de Estomatología de Odontología del hospital San Martín de Paraná.Es que el servicio de Odontología del nosocomio, en el transcurso de esta semana, estará abocado a la revisión de los tejidos de la cavidad oral., ubicado sobre calle Corrientes 218.