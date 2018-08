Lo que hay que saber al contratar una agencia de viajes de turismo estudiantil

Sociedad Quebró una empresa de viajes y miles de estudiantes se quedan sin ir a Bariloche

Reglas básicas

Los incumplimientos de agencias de viajes de egresados -como el caso de Snow Travel que estalló esta semana- no son nuevos. Tras varios casos de este tipo a inicios de la década del 2000, en 2006 se sancionó la ley nacional 26.208, de turismo estudiantil y luego la resolución 23/2014. La normativa buscaba entonces una mayor rigurosidad en el control de las agencias que comercializan este tipo de viajes creando un registro especial y, especialmente, un fondo que pudiera garantizar el viaje de los chicos ante cualquier inconveniente.Ya con la ley vigente, hubo un caso en 2009: tras la quiebra de una agencia de viajes de turismo estudiantil, el Ministerio de Turismo acudió a este fondo y los chicos pudieron viajar (hubo quienes optaron -una minoría- por no viajar y recibir el dinero correspondiente).En principio de habla de 7.000 chicos afectados, que son los que viajarían este año, sin contar a quienes contrataron viajes para 2019.Esto es lo que marca la normativa en relación con los viajes de egresados:Todas las agencias de viajes estudiantiles tienen que estar habilitadas como tales por el Ministerio de Turismo de la Nación.Debe incluir todos los datos de hospedaje, transporte (fecha de salida y regreso), comidas, excursiones y seguros.Es el 6 por ciento del contrato básico: traslado, alojamiento, comida y seguro médico. No incluye entradas a boliches ni excursiones que suman mucho más dinero. Este caso plantea la necesidad de reforzar algunas cuestiones relacionadas con el control de las agencias, el pago de la cuota cero y el monto: quizá sea preferible que la cuota cero cubra la totalidad del viaje y no solo el contrato básico. Y que, efectivamente, sea una cuota cero, abonada -y depositada por el empresa- como pago inicial.La empresa debe ofrecer, como mínimo, tres opciones de hotelería con capacidad máxima de 4 pasajeros por habitación y en módulos separados por género.La agencia debe brindar un pasaje "liberado" cada 10 estudiantes.Tienen que ser mayores de 21 años y viaja uno cada 35 chicos. Deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Coordinadores Estudiantiles.Es obligación de la empresa contratar un seguro contra todo riesgo.La agencia no puede vender un viaje para dentro de más de dos años (este año hasta el 2020) Viajes al exterior. Quienes venden viajes de egresados a destinos de Brasil o Caribe deben tener el permiso oficial.