Quiebre de empresa de viajes a Bariloche también afecta a escuela de Concordia

Sociedad Quebró una empresa de viajes y miles de estudiantes se quedan sin ir a Bariloche

La situación de la firma afectó a la promoción de egresados 2018 del Colegio Capuchinos. Los propios jóvenes lo hicieron saber a través de las redes sociales, mencionando que, desde el jueves pasado "nos enteramos que la empresa que nos llevaría a Bariloche presentó quiebra".La firma en cuestión es Snow Travel y "no sabemos cómo nos van a dar solución a esta problemática", advierten los chicos. Subrayando que ? ante la noticia ? se encontraban "sin ánimos de continuar" y "desvastados".Ante esta incertidumbre, la promo 2018 de Capuchinos salió a pedir colaboración para enfrentar los gastos de la Fiesta del Estudiante; detallando que el presupuesto que cada uno había hecho "se esfumó" y ahora "la mayoría de las ventas que realizaremos de aquí en más van a ir destinadas a un fondo común".Eso será apuntado para "poder llevar a cabo el viaje a Bariloche que con tanto esfuerzo nuestros padres lograron pagar".Cientos de escuelas de todo el país habían cerrado contratos con Snow Travel. Era una firma que funcionaba desde hace diez años y se promocionaba como "líderes en la organización de viajes de egresados".Durante el viernes, formalizó, ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación, una nota en la que solicitó la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero, aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades asumidas.El Fondo Fiduciario garantiza un servicio básico que incluye transporte, seguro de asistencia, hotelería con pensión completa y excursiones de día.Si bien hasta el momento la Dirección Nacional de Agencias de Viajes no ha recibido denuncias de damnificados, preventivamente se ha realizado una reunión con representantes de la FAEVYT, en la que las principales agencias de viaje estudiantil mostraron su apoyo y se comprometieron a llevar adelante la operatoria de los viajes a los que la empresa Snow Travel aduce no poder dar cumplimiento.El Ministerio de Turismo de la Nación ha habilitado líneas telefónicas exclusivas para denuncias y consultas sobre este tema: 4953-2208 y 4952-6056.Diario Río Uruguay