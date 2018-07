Preocupación en Gualeguaychú por el cierre de emblemática mutual de servicios

Rige la conciliación obligatoria

Los empleados deatraviesan una situación límite: las puertas del supermercado y de la farmacia. Las góndolas se vaciaron, quedan muy pocos productos, y los empleados que no se consideraron despedidos y que concurren a su lugar de trabajo se encontraron que, hace una semana,. Tampoco funciona el servicio fúnebre, algo que quedó en evidencia en el fallecimiento de una socia activa a la cual la mutual no le cubrió el sepelio.Humberto Batto (Delegado), Roberto Moreyra (socio y empleado que se considera despedido) y Juan Egui (empleado que lucha por su fuente laboral) hablaron consobre el momento que viven y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la mutual que cuenta con un número importante de socios, que aportan todos los meses, aunque hoy no sepan dónde y a quién pagar.Hasta 2017, trabajaron 42 personas en la Supervisión Gualeguaychú Mutual de Servicios Sociales. Posteriormente, algunos se fueron retirando y cuando todo quedó en la nada, muchos se dieron por despedidos, quedando fuera de la empresa, pero como socios activos. En definitiva, al momento del cierre trabajaban"Los problemas datan de al menos cinco años atrás, aunque las puertas se cerraron en abril de este año porque se iban a efectuar una serie de reformas y porque existía la posibilidad de que llegara un inversor", explicó Batto y prosiguió con el relato del derrotero de los trabajadores: "Se anunció que el 12 de mayo se iban a reabrir las puertas, algo que no se concretó, luego se cambió la fecha para el 21 y así sucesivamente".Sin embargo,. Ni siquiera hay un empleado que les cobre a los socios que vienen a pagar todos los meses. "Lo peor de todo es que no tenemos ningún tipo de repuesta por parte de una comisión directiva, que ni siquiera se acerca para explicarnos que pasa y cuál es el futuro de nuestra fuente de trabajo", resaltaron los empleados."Con la cantidad de socios que tiene la mutual y con un buen inversor que acompañe, tranquilamente se podría reanudar el servicio", sostuvo Moreyra, antiguo empleado de la farmacia, quién además denunció que. La gente quiere abonar, pero no tienen dónde y a quién hacer efectivo ese pago."Desde que se cortó la luz hace ya una semana, a los de la comisión directiva no los vimos más. De todas maneras, el diálogo era prácticamente nulo, dado que venían al mediodía o en horas de la tarde, cargaban algunos papeles y se iban", denunció Egui. "Cada vez se hace más cuesta arriba seguir adelante. En mi caso,. Pero hay gente a la que le deben mucho más. Es necesario que haya una solución urgente porque nos estamos endeudando por culpa de los sueldos caídos. Tenemos la mejor voluntad y nos presentamos todos los días con la esperanza de que a la brevedad se abran las puertas con nuevos inversores", suplicó con un hilo de esperanza el empleado.El Ministerio de Trabajo dictó la. "Hemos concurrido a la oficina local del Ministerio para exponer la situación que estamos viviendo, sin energía eléctrica, sin poder marcar una tarjeta. Pero la reunión del viernes apunta a conseguir una repuesta concreta de la comisión directiva para saber finalmente dónde estamos parados y qué va a pasar con la Supervisión Gualeguaychú Mutual de Servicios Sociales", concluyó Batto.