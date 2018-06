Nuevo incendio intencional en una escuela: Piden adelantar las vacaciones

La escuela Marcos Sastre de la ciudad de Gualeguay sufrió un nuevo ataque incendiario durante el fin de semana. El fuego afectó dos dependencias del establecimiento escolar: el salón de actos y un aula donde se encuentra el antiguo piano, que esta vez fue afectado severamente por el incendio, supo Elonce."Los padres decidieron no enviar sus chicos a clase esta tarde, pero oficialmente, no tenemos el aval para suspender las clases", señalaron autoridades escolares.La mañana del lunes estuvo muy convulsionada en la escuela, por el nerviosismo y la indignación que manifestaron ante un nuevo hecho vandálico en el edificio que se encuentra en obra. La directora de la escuela confirmó a medios radiales de Gualeguay que "dos aulas fueron incendiadas intencionalmente y es el tercer incendio causado en la escuela", afirmó.Además, explicó que ante el hecho, los padres decidieron "elevar una nota a la Departamental de Escuelas, en la que piden adelantar las vacaciones de julio, hasta tanto se solucione el problema", dijo y agregó que las tareas educativas se complican "porque hace más de un mes ocurrió otro incidente", afirmó."La situación no da para más y vamos a ver qué decisión toma la Dirección Departamental de Escuelas. El terminado de la obra en la escuela y depende del CGE no de nosotros", resaltó la directiva.