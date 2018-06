Tras los intensos fríos, pronostican un "mini veranito" para esta semana

Temperaturas cercanas a cero grados y sensaciones térmicas por debajo de esa marca se vivieron durante varios días no sólo en Entre Ríos, sino en gran parte del país.Sin embargo, y tal como estaba pronosticado, el domingo comenzó un lento ascenso de las marcas que se irá intensificando con el correr de los días.Para hoy se anuncia cielo despejado o ligeramente nublado con una máxima que rondaría los 16 o 17 grados. El buen tiempo seguirá el martes y miércoles, pero con temperaturas mucho más altas. Las mínimas superarían los 10 grados, mientras que durante las tardes se alcanzarían los 20.El jueves, el invierno llegaría con algunas lluvias, aunque no serían de gran importancia. No obstante, ese día volverían a bajar las temperaturas y el fin de semana próximo estaría nuevamente frío.