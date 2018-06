Villa del Rosario y Federación: Quemaron plantas cítricas que tenían HLB

Tras las últimas detecciones de la bacteria candidatus liberibacter asiatucus, agente causal del Huanglongbing (HLB), en ninfas del insecto vector (diaphorina citri), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SeNaSa) continúa llevando adelante las acciones de contingencia en el departamento Federación.



En este sentido, debido a que los insectos en estadio ninfal no pueden trasladarse de una planta a otra y que adquieren la bacteria por alimentarse de plantas enfermas, resulta altamente probable que las plantas donde fueron hallados estén afectadas sin mostrar sintomatología.



Por ese motivo, el SeNaSa indicó a los productores de los establecimientos donde se realizaron los hallazgos la necesidad de erradicar dichas plantas, evitando así que ejemplares adultos del vector trasladen la bacteria a plantas sanas.



Por último, el organismo recuerda a los productores y al público en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas y arbolado urbano, y en caso de detectar síntomas compatibles con el HLB contactarse de inmediato con el SeNaSa para que los técnicos procedan a la toma de muestras correspondientes.



El presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), Ariel Panozzo Galmarello, manifestó en este sentido a CHAJARI AL DIA que "el pasado jueves 7 de junio, estuve presente en horas de la mañana cuando, en la zona rural de Villa del Rosario, fueron erradicadas algunas plantas. No pude estar presente en cercanías a la ciudad de Federación, pero me confirmaron que allí también varias plantas fueron erradicadas y quemadas en la tarde del jueves".