Junto con la boleta, Redengas entrega nota para tener previsibilidad del gasto

Adelantaron que el último aumento del gas repercutirá en las facturas de junio

Desde abril rige la tercera etapa del aumento previsto para la tarifa del servicio de gas natural y según adelantaron desde Redengas, el incremento repercutirá en las boletas que comiencen a llegar a los usuarios, "a partir de junio".Desde la empresa aclararon que dichas notas "son personalizadas" y en ella el usuario encontrará el valor estimado de las facturas de los próximos periodos, se estimaron los dos periodos más frío: junio, julio y agosto.Preparar los calefactores para el invierno: tras meses de inactividad en primavera y en verano, hay que poner a punto los radiadores antes de usarlos. En primer lugar hay que asegurarse de que están limpios y es necesario purgarlos, al menos, una vez al año, preferiblemente antes de que comience. No poner obstáculos al calor que emiten.Aprovechar la luz natural: la luz natural, no sólo aporta luminosidad a la estancia, también nos ayuda a calentar nuestro hogar de forma gratuita. Así, en las horas de sol, lo mejor es levantar persianas, correr las cortinas y dejar que el sol suba la temperatura de la vivienda.Abrigarse: en los días de poco frío, es preferible abrigarnos un poco más que no encender la calefacción. Estar en mangas de camisa es un lujo del que podemos prescindir.Aislar puertas y ventanas: lograr un aislamiento térmico adecuado en el hogar es fundamental. Colocar gomas en puertas y ventanas o sustituir los antiguos cerramientos por otros más eficientes, nos ayudará consumir menos gas.Persianas y cortinas: el uso de cortinas de tejidos gruesos nos permitirá evitar que el frío pase más allá. Bajar las persianas en cuanto se va la luz supone colocar un muro extra. Duchas más cortas. Estar menos rato bajo el agua de la ducha supondrá un ahorro extra, no sólo de agua, también de gas.