Bebé con rara enfermedad: Muchos donantes pero sólo uno podría ser compatible

Sociedad Piden con urgencia donantes de sangre compatible para bebé con rara enfermedad

Con apenas 8 meses, Vladimir padece una rara enfermedad y necesita un trasplante de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco que está en nuestra sangre. Para ello se requieren dadores de sangre GRUPO 0 - Factor RH positivo o negativo. La complicación del caso es que, además, se requiere que sean "R2R2", que es un fenotipo muy particular.Actualmente está internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires y es de Federación.De acuerdo a lo informado, sólo con encontrar a cuatro personas con esos requisitos, ya pueden empezar a tratarlo.El martes, tras la difusión de la noticia hubo un aluvión gente disputa a donar. Se presentaron 150 personas y en principio quedaron ocho como aptos para la extracción de granulacito. Sin embargo, al continuar con los análisis se descartaron otros siete y quedó sólo una persona como potencial donante, aunque todavía no estaba confirmado que pueda serlo.Mientras tanto, los médicos informaron que, en caso de existir la posibilidad de iniciar el tratamiento, no se podría llevar adelante inmediatamente, debido al estado en que se encuentra Vladimir. Deberán compensarlo primero, ya que de lo contrario su vida correría mucho riesgo al recibir los granulacitos.El donante superó las pruebas hasta aquí es un hombre de Federación, José, publica radio Omega.En ese marco, siguen con el pedido de donantes de sangre cero positivo y cero negativo: Pueden presentarse tanto en el hospital San José de Federación como el Masvernat de Concordia.El mecanismo de extracción es complejo. Debe ser muy cuidadoso y hay que respetar ciertas cuestiones médicas tanto para el donante como para el receptor.Una tía del pequeño expresó que la semana pasada, el estado del bebé "empeoró. Si bien tiene al 100 por cien su corazón, el resto está todo complicado y hubo que medicarlo. Ahora está estabilizado, su problema principal es que su médula no funciona y hay una infección en la sangre". Al no tener defensas generó otras complicaciones, teniendo comprometido su hígado, intestinos "y está funcionando todo mal. Necesitamos que él comience el tratamiento".Por otra parte, dio cuenta que no hay bancos de granulocitos ya que una vez que se extraen del cuerpo "sólo viven 7 horas".Finalmente, se informó que la familia se hace cargo de los gastos hacia Buenos Aires, ya que necesitan con urgencia "esa persona" que les devuelva la esperanza.