Piden con urgencia donantes de sangre compatible para bebé con rara enfermedad

Con apenas 8 meses, Vladimir padece una rara enfermedad y necesita un trasplante de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco que está en nuestra sangre. Para ello se requieren dadores de sangre GRUPO 0 ? Factor RH positivo o negativo. La complicación del caso es que, además, se requiere que sean "R2R2", que es un fenotipo muy particular.



Actualmente está internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires y es de Federación.



De acuerdo a lo informado, sólo con encontrar a cuatro personas con esos requisitos, ya pueden empezar a tratarlo, por lo que solicitan que los potenciales donantes se acerquen al hospital San José de Federación, o al hospital Masvernat de Concordia para realizarse la muestra y determinar la compatibilidad.



Sólo hay que presentarse con el DNI y 8 horas de ayuno para poder realizarse el análisis de compatibilidad, que sólo tomará unos pocos unos minutos.



Una tía del pequeño expresó que la semana pasada, el estado del bebé "empeoró. Si bien tiene al 100 por cien su corazón, el resto está todo complicado y hubo que medicarlo. Ahora está estabilizado, su problema principal es que su médula no funciona y hay una infección en la sangre". Al no tener defensas generó otras complicaciones, teniendo comprometido su hígado, intestinos "y está funcionando todo mal. Necesitamos que él comience el tratamiento".



Por otra parte, dio cuenta que no hay bancos de granulocitos ya que una vez que se extraen del cuerpo "sólo viven 7 horas".



Finalmente, se informó que la familia se hace cargo de los gastos hacia Buenos Aires, ya que necesitan con urgencia "esa persona" que les devuelva la esperanza.



Por consultas se puede llamar al 3456 621396 (familiares de Vladimir); Hospital San José de Federación: 03456 48-1111; hospital Masvernat de Concordia: 0345 425-1135