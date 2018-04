Realizaron "suelta de corpiños" a favor de joven sancionada en la escuela

Manifestantes realizaron una "suelta de corpiños" frente al ministerio de Educación para protestar por la sanción que recibió Bianca, la chica que fue apercibida en su colegio por haber ido a clases sin corpiño.Del evento participa la joven, representantes de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y estudiantes de distintos colegios secundarios."No esperaba que se genere ésto. Yo al colegio siempre voy sin corpiño y fue la primera vez que me dijeron algo. Me pareció cualquiera", dijo Bianca a C5N.La protesta fue convocada por redes sociales y se realizó frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio, en el barrio porteño de Recoleta.Bianca concurre al colegio Reconquista de Villa Urquiza y, según indicó, el lunes pasado la rectora le llamó la atención en el pasillo "por no tener sostén"."Me mandó a buscar mi cuaderno y una campera para taparme. Después me aplicó la sanción. No me dio un fundamento claro, solo me dijo que no podía venir al colegio vestida así", dijo a canales de televisión.El caso se compartió en redes sociales. Y organizaciones como MuMaLa -Mujeres de la Matria Latinoamericana- convocaron a la manifestación."Llamamos a todas las mujeres a manifestarse frente al Ministerio de Educación porque no estamos de acuerdo con que se reprima a las jóvenes en las instituciones educativas, como en ningún otro ámbito" expresó Raquel Vivanco, coordinadora nacional de la organización."Las escuelas en vez de sancionar a las adolescentes deberían aplicar la ley de Educación Sexual Integral para promover el respeto, la igualdad y así prevenir la violencia sexista", agregó.Ahora, el colegio de Bianca está revisando los códigos de vestimenta de cada división, con participación de los alumnos.