Realizarán la primera Maratón "Por la Vida", en homenaje a Gisela López

Se oficializó el recorrido de la Primera Maratón "Por la Vida" en homenaje a la joven Gisela López, la misma está pensada realizarse el sábado 21 de abril, recordando la fecha de su desaparición forzada, el 22 de abril de 2016 en Santa Elena.



La Maratón "Por la Vida" surgió con la idea revindicar la misma, pero fundamentalmente pedir justicia y que hechos lamentables de estas características no sucedan jamás en nuestra ciudad, no podemos permitir que los responsables del crimen estén caminando entre nosotros significando un riesgo para cualquier ciudadano. Debemos mostrarnos unidos, juntos por una razón, en este caso; decir presentes por las causas injustas y crímenes no resueltos a lo largo de la historia en Santa Elena. ¿Por qué por la vida? "Mi hermana era una chica como cualquier otra, estudiaba y tenía sueños, ella salió del colegio, y luego; nuestro mundo cambio después de esa noche; ella salió de casa para su colegio llena de vida y nos la entregaron muerta, por eso; por la vida, no queremos que haya más muerte y mucho menos que quede impune", expresó Gabriel López que subraya el porqué de la consigna.



Dicha propuesta se ha decretado como interés Municipal y Deportiva aquí en Santa Elena y también está siendo evaluada para decretarse en la provincia, cabe destacar que en el evento contará con presencia de autoridades Nacionales que ha confirmado su arribo a la ciudad y sumarse a esta propuesta.



La actividad comenzará a las 16 en el Anfiteatro Municipal "Padre Alberto Fidel Olivera", la inscripción será ese mismo día por orden de llegada entregando un alimento no perecedero que luego será donado a una institución pública.