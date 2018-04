Un chacarero aterrado denuncia que le hicieron un extraño ritual en su campo

El cambo está ubicado en la calle 20, con fondo en el río. El pasado miércoles encontró la particular escena: cruces, tierra removida, vasos, tazas y restos de lo que parecía un ritual."Salí de recorrida y me encontré con esas tres cruces grandes, una central más alta, de unos cuatro metros, y dos al costado de unos tres metros", relató a LU5. "Se denominan cruces de ocho puntas, con dos travesaños arriba, uno central transversal y uno más corto arriba, y al pie otro como a 45 grados", explicó sobre los objetos.De acuerdo con lo que aseguró, la escena se corresponde a "un rito de una rama del catolicismo ortodoxo"."Ayer les informé a la gente de las demás chacras, para nosotros no es común ver algo así", dijo."No estoy en contra de ninguna religión pero hicieron este rito en una propiedad privada. Llama la atención que nadie pregunte nada", se quejó, luego expresó que "son imponentes las cruces, bien trabajadas, caladas, bien clavadas. La estructura es similar a la de un cementerio".

Desde su cuenta de Facebook publicó una serie de fotos para mostrar el despliegue se hizo en el fondo de su propiedad al tiempo que lamentó: "Llama la atención de que no sé qué tipo de gente utiliza lugares privados para hacer este tipo de cosas".También se manifestó preocupado y reveló que "acudió al lugar personal de comisaría 5ta. Patrulla rural a constatarlo en persona y se realizara la correspondiente exposición policial para dejar constancia y evitar futuras actividades cómo estas".