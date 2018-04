Desgarrador testimonio del padre de niña a la que le hacen bullying "por gorda"

Una mujer subió a las redes sociales un conmovedor video en el que su nieta de 7 años llora desconsoladamente pidiendo adelgazar porque en el colegio le hacen bullying por "gorda"."Yo soy gorda, mamá, yo soy gorda", se escucha gritar acongojada a la nena mientras su mamá intenta consolarla.La nena se llama Abigail y su historia no es muy diferente a la de otros chicos que va a la primaria: es alumna de la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento" de Ingeniero Maschwitz, en el partido bonaerense de Escobar, cada día va con su delantal blanco con ganas de aprender.Pero la realidad dentro del aula casi siempre es hostil y lastima. Como cientos de chicos, Abigail es víctima del bullying y con tan sólo 7 años se enfrenta a crueles cargadas y burlas por su físico.

Alejandro Ramírez, el papá de la nena, habló con el portal Minutouno.com y se mostró profundamente conmocionado: "Esta situación me sobrepasa como papá, la primera vez que me pasa algo así. Para mi nena es horrible. Estamos conmocionados".Según él, su hija es víctima del bullying hace mucho tiempo pero ahora pasó a mayores: "Esto no viene de ahora, primero era chistes y ahora ya se descontroló"."Lo que se ve en el video es una parte de la angustia que vivió mi hija. Todo comenzó cuando llegó del colegio y le dijo a mi señora que quería adelgazar, que estaba gorda. Después estalló en llanto y durante una hora no podía parar... tuvimos que llevar a la guardia", agregó.Tras la viralización del video, Alejandro contó que se enteraron de varios casos más en otros colegios y es doloroso saber cómo sufren los nenes."Nosotros ya nos reunimos con los directivos del colegio y se pusieron a disposición para ofrecer las herramientas para que esto se solucione", contó."Mi nena ahora está con psicólogo y pronto va a empezar nutrición. Pero necesitamos que se tome conciencia porque estas cosas están provocando daños irreparables y es nos angustia", completó.