Evangelistas sentaron postura contra de la despenalización del aborto

En representación de más de 15 mil congregaciones evangélicas a lo largo de todo el territorio nacional, ACIERA fijó su postura en cuanto al tema y expresó su postura en contra del proyecto de la despenalización del aborto, en el marco del debate que se ha instalado".Así lo consignó un comunicado del Consejo Directivo de la Alianza que señaló: "Comprendemos que la práctica de abortos clandestinos, más allá de cuántos sean, es en sí misma, un problema humanitario y de la sociedad actual".También comprenden "que las secuelas emocionales del aborto, clandestino o legal, son profundas y difíciles de sobrellevar. Pero entendemos que la salud pública argentina necesita encontrar propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, y defiendan la vida, tanto de la mujer como la del niño por nacer".Los evangelistas consideraron que "el falso argumento en favor del aborto, llamado derecho a elegir, nada dice del derecho a vivir del que está siendo gestado".Explicaron que su "posición en favor de la vida no es confesional o religiosa, sino científica, racional y ética"."Afirmamos el valor supremo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ya que afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, no es científico, es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia".También sostuvieron que "no puede haber vida humana, sin haber persona humana, ya que el embrión no es una persona en potencia, lo es en acto".Destacaron que la legislación argentina, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y los Tratados Internacionales protegen al niño por nacer desde su concepción, y lo hace sujeto de derecho.Pidieron "a los legisladores nacionales su comprensión acerca de que la vida es el primero de los Derechos Humanos que el Estado debe tutelar desde el momento de la fecundación, votando en contra de la legalización del aborto".