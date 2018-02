En los próximos días comienza el dragado del río Uruguay

Serán 206,8 kilómetros que recorrerán la draga de la empresa de origen belga "Jean De Nul", que fue la que se impuso en el proceso de selección internacional que realizó la Comisión Administradora para el Río Uruguay (CARU) el año pasado.



La confirmación llegó de parte de Mauro Vazón, el entrerriano que preside la Delegación Argentina ante el organismo binacional que administra el curso natural de agua en el tramo compartidos por argentinos y uruguayos (500 kilómetros en total).





Día 1: este jueves o viernes



"Hoy por hoy, el esfuerzo nuestro es ver en ejecución el dragado que ya concesionamos y que nos llevó prácticamente todo el 2017. A partir del próximo jueves o viernes la draga estará trabajando en el paso Tres Cruces ubicado al norte de Paysandú (en el kilómetro 118 aproximadamente)", prometió y aseguró que "para nosotros es el logro más esperado".



Y reafirmó lo dicho: "toda la actividad de 2017, todo ese esfuerzo para nosotros, todos los nervios posibles en que esto se produjera y hoy lo vamos a ver concretado".



Aclaró que el trabajo formalmente de dragado empezará el 1 o 2 de marzo "porque previamente se está haciendo es la batimetría, un control obligatorio que se incluyó en el pliego donde tanto CARU como la empresa hacen el control para verificar cómo está el paso".



"Jean De Nul una empresa belga, que es la misma que hizo fondos duros cuando se dragó el canal Casablanca de acceso al puerto de Paysandú y el Paso Montaña, al sur de Concepción del Uruguay", precisó el funcionario uruguayense.





"Los puertos están en condiciones"



"La empresa hará la obra en el trayecto que comprende del kilómetro 0 al 206,8, a 25 pies hasta Concepción del Uruguay y a 19 pies hasta Paysandú", detalló al ser consultado al respecto.



Contó que "los puertos que se van a beneficiar son todos los que hoy tienen desarrollo logístico importante como son Fray Bentos, Concepción, Paysandú. Con este dragado se incluye el acceso al puerto de Concepción. No solamente el río en su cauce, sino también el acceso a ese puerto", remarcó.



-¿Cómo están los puertos para aprovechar la hidrovía, una vez dragada?



-"Los puertos están en condiciones y, de hecho, están operativos. El puerto de Paysandú está operativo con contenedores y ya, desde hace algún tiempo, completa cargas y el barco sigue hacia abajo. Han pedido autorización para un barco de mayor porte mientras que Concepción está operativo con arroz, pollos de frio y las condiciones logísticas están dadas. ¿Podrían estar mejor? Puede ser, como ser con acceso al ferrocarril y otras condiciones que permitan que llegue más eficientemente la producción a esos puertos".





El dilema del huevo o la gallina



Fue, inmediatamente después, a lo que ejemplificó con la tradicional frase sobre qué es primero. "Es interesante debatir hacia el futuro qué producción vamos a sacar por los puertos. Lo importante es el río dragado. Acá no es el huevo o la gallina. Acá está clarísimo que primero es la obra de infraestructura, primero es tener el puerto dragado y no solamente dragado sino con un contrato que implicará 3 años más con el mismo tipo de calado".



"Seguramente si después hay producción estaremos haciendo procesos de licitación por más años de mantenimiento. Ese es el objetivo de los dos Estados que integran CARU", enfatizó y explicó que "lo más importantes es que los operadores portuarios desde el productor, el industrial, el que trabaja con el transporte, las agencias marítimas operen desde los puertos".



Argumentó que, "si vamos a hacer el aporte en obra de infraestructura, todos los sectores que importan en la gran cadena de producción y de agregado de valor de la producción del Noreste argentino (NEA) puedan salir por los puertos de Argentina, en el caso concreto del Concepción del Uruguay".



-Suele afirmarse que con el dragado se está dañando el ambiente. ¿Qué responde cuando recibe esos cuestionamientos?



-"No estoy de acuerdo. Dragar un río, como todas las obras que hace el hombre, afecta al medio. Está clarísimo. Cualquier industria, por más amigable que sea, siempre está de alguna otra manera afectando. Lo que sí no creo que haya, es un daño sustancial que afecte a la fauna y flora de nuestra región. Por el contrario, creo que se dinamiza. Todos los ríos del mundo son dragados y mantienen sus estándares en materia ambiental". (ElEntreRíos)