Alertan sobre un posible cierre de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Política La cooperativa eléctrica de Concordia deberá refacturar los consumos

Política Hubo presentación judicial ante aumentos de la tarifa eléctrica en Concordia

El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Héctor Russo, insistió acerca de la postura de que la institución no es formadora de precios. Fue luego de que se conociera la decisión judicial mediante la cual se deberán refacturar los consumos.Todo fue motorizado por un amparo colectivo, presentado por usuarios, declarando el aumento de tarifas como "ilegítimo e inconstitucional".Russo adelantó que "estamos trabajando con los asesores legales para presentar -este viernes- la respuesta al recurso de amparo". En ese sentido, destacó la necesidad de que "la medida se revierta, porque en caso contrario vamos a tener que cerrar".Tras la notificación, "hemos parado todas las facturaciones, todos los cortes y no hemos distribuido facturas", señaló. Agregando que "todo el sistema de la cooperativa" fue frenado.Por último, enfatizó que la prestadora no forma los precios, sino "el gobierno nacional y el provincial, a través del EPRE".