Hubo presentación judicial ante aumentos de la tarifa eléctrica en Concordia

Los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica podrían ser denunciados por defraudación e invitados a renunciar.Finalmente la Asamblea en Defensa de los Derechos Ciudadanos realizó la presentación judicial en reclamo por los aumentos desmedidos de la tarifa eléctrica.Tal como lo adelantáramos en la pasada edición, se llevó a cabo la presentación en la Sala Civil y Comercial N° 2 a cargo de los jueces Horacio Mansilla, Rubén Galimberti y Méndez Castell, se trata de un amparo colectivo para los usuarios residenciales, en el que se solicita la nulidad e invalidez en la sobre-facturación a partir del mes de diciembre.En los fundamentos se destaca que los consumidores no fueron notificados del aumento de la tarifa, violando diferentes articulados de leyes de la provincia de Entre Ríos por los que cualquier variación del cuadro tarifario o incrementos de tarifas eléctricas deben realizarse después de una audiencia pública, considerando que hubo una violación a los derechos constitucionales al no informar a los usuarios, consumidores y socios de la Cooperativa Eléctrica de la medida.Hugo Coronel, uno de los impulsores de la presentación, consideró que "se trata de un hecho muy grave teniendo en cuenta que la Cooperativa procedió al aumento sobre lo que ya se consumió, nosotros hicimos un pedido de nulidad, retrotrayendo la facturación al mes de diciembre", afirmó.Por otra parte, manifestó aque quienes abonaron las facturaciones de los meses de diciembre y enero podrían reclamar un descuento a futuras facturaciones por consumo, con intereses devengados para los usuarios que pagaron.Hugo Coronel, uno de los impulsores de la presentación. "En el recurso de amparo colectivo existe una medida cautelar, mientras se discute la forma de facturación para aquellos usuarios que no estén en condiciones de pagar la factura eléctrica, se pide que se contemple que no se les corte el suministro", explicó.De comprobarse que no se cumplieron las garantías constitucionales referidas a los aumentos y al cobro de la energía que ya se consumió, adelantó que podría ser factible de una denuncia penal por defraudación, "los integrantes de la Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica podrían ser procesados penalmente e invitados a renunciar hasta tanto se resuelva la situación en la justicia, exigimos al Ministerio Público fiscal que se investiguen estas figuras penales".Por último, destacó que "se espera la respuesta al amparo colectivo desde la justicia, el próximo lunes invitamos una nueva asamblea a las 20,30 horas en la plaza 25 de Mayo donde esperamos la participación de los vecinos".