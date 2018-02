La cooperativa eléctrica de Concordia deberá refacturar los consumos

Política Hubo presentación judicial ante aumentos de la tarifa eléctrica en Concordia

Un aumento "ilegítimo e inconstitucional"

Las sanciones a la Cooperativa Eléctrica

Alivio entre los consumidores

La vocal de la Cámara de Apelaciones de Concordia, Dra. Estela Beatriz Méndez Castells,presentado por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (A.DE.CCEN) contra la Cooperativa Eléctrica de Concordia, la vocal Méndez Castellsa aquellos usuarios que se encuentren en condiciones de ser pasibles de esa medida, por falta de pago de las facturas emitidas a partir del mes de diciembre de 2017 que no se ajusten al cuadro tarifario vigente al 30/10/2017 a aprobado por la Resolución EPRE N° 168/16,, hasta tango recaiga resolución definitiva en esta causa".Es queaplicado por la Cooperativa Eléctrica a partir del 1º de diciembre de 2017, aproximadamente, en tantoy a través de la factura vulnerando así de manera manifiestamente ilegítima los derechos constitucionales que todo usuario tiene en la relación de consumo a la protección de sus intereses económicos, a la información veraz y suficiente, a la necesaria participación de los usuarios de manera previa a toda modificación tarifaria y a una tarifa razonable".Fue por eso que, fijándose una fecha de vencimiento que contemple un plazo adecuado para los usuarios". Ycomo consecuencia del cuadro tarifario declarado inválido a través de acreditaciones en vencimientos inmediatos posteriores con intereses".En el fallo al que accedió este medio, consta además que, para que "informe si la tarifa aplicada por la Cooperativa Eléctrica de Concordia a los consumos registrados entre el mes de diciembre de 2017 y enero de 2018 fue autorizada por dicho organismo; si en el incremento antes mencionado se otorgó participación a los usuarios y consumidores y/o a las asociaciones de consumidores y usuarios; cuál es el porcentaje total de incremento aplicado a la tarifa eléctrica a partir del 01/01/2016 hasta la fecha; si existen otros incrementos aprobados por ese organismo a partir del 01/02/2018 y, en su caso, indique cuál es el porcentaje previsto de dicho incremento"."Rige la cautelar para que a aquellos usuarios que no pueden pagar, no se les corte la energía eléctrica; y para aquellos que pagaron, si se retrotrae tal cual la tarifa al mes de diciembre, ese excedente sirva para futuros consumo", explicó auno de los referentes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, Hugo Coronel.En la oportunidad, el representante de los vecinosporque esto es solo una instancia en defensa de aquellos que no pueden pagar esa cobertura, porque ante un revés judicial, habrá que pagar la totalidad de la factura".Asimismo convocó paracontra el aumento de tarifas.