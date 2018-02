Explosión en frigorífico: "Fue una tragedia con suerte", remarcó el encargado

Sociedad Trabajadores colaboran para recuperar la planta dañada por la explosión

Tragedia con suerte

Rápida evacuación

El lugar del incidente

Testimonios de los vecinos

Video: Las primeras imágenes de la explosión en Crespo

Una fuerte explosión y escape de amoníaco, se registró en la madrugada del martes, en una planta frigorífica avícola de la empresa Sagemüller, ubicada en San Martín y Rodríguez Peña, de la ciudad de Crespo, distante a 40 kilómetros de la capital entrerriana.Como consecuencia de la explosión y escape de amoníaco en la planta industrial, donde en el momento del incidente, trabajaban más de 100 operarios, cuatro personas quedaron internadas, y, tres de ellos, se encontraban en terapia intensiva de Clínica Parque en esa ciudad.Gabriel Fontana, encargado del frigorífico Óptimo de Crespo, donde se registró una fuerte explosión, en la madrugada de este martes, señaló que "fue una tragedia con suerte" y detalló que "un equipo se desprendió de la sujeción que tenía, lo que provocó roturas de caños y la fuga de amoníaco, en el corazón de la planta. Ahí se inició la operación de evacuación y posteriormente se registró una explosión", explicó el trabajador.Al respecto, destacó que "lo importante es que alrededor de 120 personas lograron salir sin muchos inconvenientes. Los más afectados fueron los últimos que logramos rescatar, que habían quedado atrapados", señaló.Fontana expresó que "como la faena se divide en 2 partes, hay distintos horarios y el segundo grupo de empleados todavía no había bajado a ese sector, estaban en la zona de terrazas y fue más fácil la evacuación. Hay que destacar la velocidad que tuvo el supervisor del sector donde se desprendió el equipo, que enseguida dio el aviso para que los empleados se fueran ubicando en el puesto que tienen para ese tipo de situaciones. Lo habíamos entrenado una vez. Tenían un puesto al que dirigirse", resaltó.El encargado del frigorífico Óptimo de Crespo, explicó que el incidente se registró "en la sala de 'encajonados', el amoníaco se mueve por la parte inferior de la planta, pero se fue propagando a los distintos sectores de la misma".Fontana precisó que antes de la explosión ya se habían descargado 2 camiones. "Quedaron aves dentro de las bateas del frigorífico, las que por lógica razón, se van a decomisar. El resto (pollos vivos), volvió a las granjas", dijo y agregó que "se pusieron a disposición frigoríficos amigos de la zona para procesarnos la producción, hasta que nosotros arreglemos la planta", finalizó en diálogo conLos vecinos más inmediatos a la planta industrial optaron por trasladarse a la casa de sus familiares.Alejandra, una vecina del frigorífico Sagemüller, relató a FM Estación Plus 94.3: "Vivimos a dos casas de la planta y en la madrugada nos despertaron los mismos trabajadores, avisándonos que había habido una explosión y pidiéndonos que nos vayamos. No queríamos evacuar, porque al principio no sentíamos el olor, pero vino la policía dos veces y nos fuimos a la casa de mi mamá a tratar de dormir. Esta mañana (por ayer) volvimos y ya casi no había olor. En el patio todavía tenemos vidrios rotos", señaló.