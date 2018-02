Explosión y escape de amoníaco en frigorífico: Hay tres personas en terapia

Crédito: (Estación Plus).-

Evacuaron el barrio

Los heridos

Una fuerte explosión y escape de amoníaco, se registró pasadas las 1 de este martes, en una planta frigorífica avícola de la empresa Sagemüller, ubicada en San Martín y Rodríguez Peña, de la ciudad de Crespo.Fuentes policiales confirmaron a El Observador, que trece personas debieron ser atendidas en las clínicas de esa ciudad y en el Hospital, como consecuencia de la explosión y escape de amoníaco, en ese frigorífico, donde en el momento del incidente, trabajan 108 personas.De las personas atendidas, nueve de ellas, fueron dados de alta y cuatro quedaron internados, de los cuales tres de ellos, se encontraban en terapia intensiva de Clínica Parque.Como consecuencia de la explosión, las fuerzas de emergencia evacuaron dos manzanas a la redonda en esa ciudad y derivaron a los vecinos que accedieron a dejar sus casas y se dirigieron hacia el Destacamento de Vigilancia Crespo.Tras la explosión, del interior de la planta, se emanaba una gran cantidad de humo y todos los empleados que estaban en el lugar (alrededor de 108), habían logrado salir.Según indicaron fuentes policiales, producto de la explosión, los heridos sufrieron el impacto de las esquirlas de vidrio provenientes de las aberturas y, otros habían inhalado una gran cantidad de amoníaco.Detallaron que hubo un caso puntual de un operario que no podía salir y su rescate llevó aproximadamente, unos 40 minutos. El trabajador estaba en la planta alta y por la cantidad de amoníaco inhalado, no podía salir por sus propios medios, ya que el producto había afectado su visión.Además, se indicó que ante el primer cuadro de situación que se encontraron, los bomberos no podían intervenir. Luego, se generó una vía para que llegaran a la planta alta y con el uso de tubos de oxígeno, lograron rescatar al trabajador herido. Fue trasladado a una clínica privada y se encuentra en Terapia Intensiva.