Entrerrianos escalaron el Aconcagua y dejaron una bandera "No a las papeleras"

Oderay Colombatto, Martín Scliar y Sebastián Daroca, son de Gualeguaychú y este miércoles por la tarde, consiguieron cumbre en el Aconcagua, el pico más alto de América. Y una vez arriba, hicieron ondear a 6.962 metros sobre el nivel del mar, una bandera con la leyenda "¡Gualeguaychú de pie! NO a las papeleras".La travesía no es para nada sencilla y el logro es superlativo si se tienen en cuenta los números fríos: cada año ingresan 7000 personas al Parque Provincial mendocino y de ellas la mitad lo hace con la intención de hacer cumbre. Pero según estimaciones oficiales, menos de mil lo logran. Y gracias a la hazaña de los tres entrerrianos, ahora el nombre de Gualeguaychú quedó inmortalizado en el techo del continente.Tan complicado es llegar a la cumbre del Aconcagua que inclusive a ellos les costó más de un intento: en febrero de 2016, Oderay Colombatto y Martín Scliar intentaron hacer cumbre, pero debieron pegar la vuelta cuando faltaban 490 metros para tocar el techo. Parece muy poco, pero luego de caminar 100 kilómetros en ascenso durante 12 días, con una sensación térmica de entre -32ºC y -37ºC (bajo cero) y vientos de 65 km/h, esos casi 500 metros se multiplican por 1000.Sin embargo, esto no desalentó a los montañistas entrerrianos, y este año, y sumando al grupo a Sebastián Daroca, fueron de nuevo por la hazaña y esta vez nada les pudo impedir llegar a lo más alto de América.Subir al Aconcagua no es una cuestión de capricho y algo que se decida hacer de un día para el otro. Todo lo contrario: hay que tener un muy metódico entrenamiento para poder hacerle frente a todas las adversidades que se cruzan durante la travesía.Según relató Oderay, su entrenamiento fue diseñado por un profesor mendocino que la asesoró a la distancia y durante muchos meses ejercitó con spinning, mountain bike y diferentes rutinas aeróbicas y de musculación. Así de lunes a sábado. Y el domingo, lejos de descansar, caminó tres horas religiosamente todas las semanas desde Parada 9 en Urquiza al Oeste hasta el curva de Fiorotto en Pueblo Belgrano, agregando cada vez más peso a medida que pasaban los días.Finalmente, en noviembre, comenzó una de las ejercitaciones más importantes para la actividad: el entrenamiento en ascenso. Sin embargo, como en Gualeguaychú lo que abundan son las planicies, logró llevar a cabo el ejercicio en la rampa del viejo frigorífico, donde años atrás subían las vacas al mismo. En ese lugar subió y bajó esa rampa 70 veces por día, sobre todo poniendo atención en el descenso debido a que hay que poner atención en la posición de las piernas para poder hacerlo bien.El amor de Oderay por el montañismo comenzó hace varios años atrás: el primer pico que conquistó fue el Volcán Lanín en 2010, ubicado en el sur de Argentina y Chile y con una altitud de 3776 metros sobre el nivel del mar. Y un año más tarde fue el turno del Volcán Tromen, de 4.114 metros de altura, ubicado en la provincia de Neuquén.A partir de ese momento, no vio más como a un imposible cada pico que se perdía entre las nubes. Siendo madre de tres hijos y gracias a la ayuda de su familia cada vez que decide emprender alguna de sus aventuras, su amor por el montañismo crece cada día más. Hace tiempo mencionó que quiere escalar uno de los volcanes más emblemáticos de Ecuador, como lo es el Chimborazo, de 6.268 metros y cuya cima es la más alejada del centro de la Tierra y la más cercana al espacio exterior. También que le gustaría llegar al primer campamento base en el Monte Everest, a 5900 metros sobre el nivel del mar. Y tiene también entre sus principales objetivos a seis o siete picos emblemáticos de Argentina y Chile. Será sólo cuestión de tiempo a que pueda lograrlo.