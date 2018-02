Venta de casa del IAPV: Propietario dice que "fue una broma" de su sobrino

Política El IAPV reiteró la prohibición de vender o alquilar viviendas sociales

La publicación en la red social Facebook de un intento de venta de una de las 230 viviendas entregadas por el IAPV a fines del año pasado en Concordia se viralizó, despertó indignación en las redes sociales y hasta motivó la difusión de un comunicado del Instituto, recordando que está expresamente prohibido comercializar las unidades habitacionales.Pero el caso tuvo un inesperado giro este jueves, cuando el titular de la cuenta de la red social en que se publicó el intento de venta atribuyó lo ocurrido a una travesura de un sobrino de 14 años, pidió públicas disculpas y aseguró que la casa no está a la venta.Desde el IAPV confirmaron que se recibieron el descargo del adjudicatario, pero aclararon que lo que finalmente suceda dependerá de la resolución que adopte el directorio del organismo.Carlos Gabriel Sosa, adjudicatario de una de las viviendas del IAPV ubicadas en bulevar Yuquerí y Presidente Illia, explicó que el miércoles, "en horas de la siesta yo volvía de la casa de un pariente, de hacer un adicional y me fui a descansar y, justo, estaba el sobrino de mi señora, que tiene 14 años y como se crió más con nosotros, siempre está paseando en casa y yendo a dormir".El adolescente, contó, "nos pidió para entrar al facebook, le dimos permiso y nos fuimos a descansar y, al despertarme a las 17:00 hs, me entero que había querido hacer una joda con el tema de la vivienda y la puso a la venta en todos los grupos de compraventa. Él sabe cuánto vale la casa porque ha escuchado conversaciones mías, de mi madre, mi hermana, cuando hablamos en familia".Sobre la travesura de su sobrino, dijo que "publicó que se vendía la casa, que la cuota era de tanto, y hasta pidiendo un bolazo, unos $ 700.000, algo que solo puede hacer un gurí de 14 años. Para cuando me levanté ya tenía un chorizo de comentarios escrachándome y yo no sabía por dónde empezar a arreglar las cosas, ya que el tema había subido a todos los medios, así que lo que puedo hacer es pedir una disculpa pública a toda la gente que comentó y que quería saber si la vendía".Finalmente, aseguró que "fui al IAPV, pedí disculpas y aclaré que fue todo un mal entendido, ellos no tienen la culpa de lo que pasó, porque también a ellos los escracharon con comentarios que decían que cómo iban a dar una casa a gente que la vende".Mientras tanto, el gerente de la Regional Salto Grande del IAPV, Luis María Dávila, dijo sobre lo ocurrido que "a la media hora (de conocerse las publicaciones en las redes sociales) estábamos en comunicación con el directorio del instituto, viendo las acciones a seguir, y a la hora ya sabíamos de quién era la publicación, aunque no sabemos qué mano la hizo".En este caso, agregó, "lo que inmediatamente se dispuso fue publicar en la página (web del organismo) las responsabilidades que tienen los beneficiarios de una vivienda, que no se puede ceder, ni vender, ni alquilar, y que tienen la obligación de habitarla".De todos modos, consideró que, "en principio, lo que presumimos fue que existía la intención de realizar una posible estafa al gobierno, así que tomamos todos los recaudos ante esta situación".No obstante, aclaró que "la familia (adjudicataria) vino y propuso un descargo, que nosotros aceptamos; pero, de todas maneras, la decisión definitiva de si van a seguir siendo beneficiarios de la vivienda la tomará el directorio en base a lo que expusieron acá".Explicó que "se ha realizado un trámite administrativo, de valorar con nuestros asesores legales el descargo que hizo esta familia en relación al uso que se hizo del facebook. Veremos cómo resulta". (El Sol)