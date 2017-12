Sigue el conflicto en Tres Arroyos por la reincorporación de un delegado

El secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Fabián Jurado, confirmó que aún no fueron convocados por la empresa ante el pedido de reincorporación de un delegado, a quien no le permiten entrar a la planta La China tras mantener un representante de Senasa. "Estamos queriendo tener una reunión con ellos, pero hasta el momento nadie se ha comunicado con nosotros", dijo.



Jurado aseguró que a pesar de "intentar por todos los medios" aún no han podido dialogar con el directorio de la empresa, la cual tomó la decisión de suspender a un delegado luego de que este mantuviera una discusión con un representante de Senasa.



"Sigue todo igual. Estamos intentando por todos lados acercarnos para hablar con ellos, pero no quieren tener diálogo", explicó. Al ser consultado por los motivos que alentaron al despido del delegado, Jurado aseguró que desde la empresa le comunicaron que fue "una decisión tomada por el directorio".



Vale destacar que la empresa también les niega la entrada a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación para hablar con los trabajadores, por lo cual resolvieron realizar una protesta frente a la planta La China.



"Pusimos pancartas delante de la empresa pidiendo por la reincorporación de nuestro delegado, a quien no lo dejan entrar más", explicó Jurado a APF.