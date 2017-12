Pirotecnia: ¿Cómo ayudar a nuestras mascotas para que no sufran tanto?

Principales recaudos

Comidas. Brindis. Regalos. Y las infaltables luces de los fuegos artificiales. Parece imposible pensar las fiestas de fin de año sin todos esos ingredientes. Todos disfrutan, menos ellas: las mascotas. No entienden bien qué pasa y se estresan con la pirotecnia. Algunas huyen corriendo sin dirección. Pero se puede ayudarlas a que no sufran. ¿Cómo? Conociendo lo que les pasa y siguiendo estos consejos que dan los expertos consultados."Los animales, en general, tienen desarrollado mucho más que el humano el órgano auditivo. Ellos son más perceptivos que nosotros al momento de escuchar ruidos suaves. Relacionan los ruidos de tenor grave con eventos peligrosos, como ser tormentas eléctricas, terremotos y erupciones volcánicas; por eso la pirotecnia despierta en ellos ese miedo instintivo", explica Noelia Tacacho a"Sí. Como el gato es más escurridizo y se esconde mejor, corre menos peligro a la hora de la pirotecnia, ya que es más cuidadoso con su entorno. En cambio, el perro, por su tamaño y en su desesperación puede romper objetos, atravesar ventanas o puertas", aclara la especialista en comportamiento animal."Fundamentalmente hay que consultar al veterinario, ya que las acciones serán distintas según cada animal. Depende de su peso, de si tiene o no problemas del corazón y de otros factores", expresa Marcos Auat, ingeniero zootecnista. "Existen productos diversos para sedación. Nunca hay que medicar sin asesoramiento profesional, ya que este tipo de fármacos tiene sus contraindicaciones que el veterinario de cabecera explicará en términos simples y claros", añade Tacacho.Algunos son en gotas, y se administran en forma sublingual (cuestan desde $ 70). Otros son comprimidos: salen desde $ 12 por pastillas o $ 110 la caja de 10 unidades.Los tranquilizantes pueden deprimir a la mascota o bajarle mucho la presión. Auat explica que el tranquilizante produce que el animal se duerma profundamente durante dos horas. Al despertarse estará durante unos 20 minutos "algo perdido" y luego volverá a actuar normalmente."Lo primero que aconsejo es que la familia no tire pirotecnia. Pero igual es imposible que no sufran por el contexto. Una buena opción es acompañarlos, poner el perro o el gato en nuestro regazo, hablarles, tranquilizarlos, darles agua con azúcar, ya que esto les mejora la circulación. Y, si se puede, tratar de proporcionarles un aislamiento acústico", dice Auat."Siempre recomiendo no dejarlos solos. Prepararles un ambiente cerrado e ir controlándolos. Ponerles música o televisión a volumen alto para que eso les evite escuchar con claridad lo que sucede afuera. Durante el día es recomendable hacerlos ejercitarse, así llegan a la noche menos excitados y más cansados. Se deben quitar aquellos objetos que puedan resultar peligrosos. No es recomendable llenarlos de mimos en esos momentos. Es preferible hacerles pequeñas palmadas para que se sientan acompañados y darles su espacio para que si desean esconderse lo puedan hacer tranquilos bajo nuestra supervisión", añade Tacacho."Se deben asegurar puertas y ventanas exteriores, que estén bien cerradas. Además, hay que quitar los objetos que puedan romperse y causarles daños. Lo ideal es armarles algún refugio en algún armario o baño para que puedan protegerse allí en el momento más crítico de la noche. También hay que dejarles juguetes a mano para que se entretengan. En caso de dejarlos solos y sedados no es conveniente ponerles comida a disposición porque pueden broncoaspirarse", precisa la especialista.- Si tu perro queda solo, dejalo en un ambiente bajo techo, aislado de ruidos y de los fuegos artificiales.- Atenuá los sonidos colocándoles algodón en los oídos.- No los tratés como a niños. Lo ideal es dejarlos tranquilos, en un lugar oscuro e interactuar lo menos posible mientras demuestren miedo.- Tratá de que coma varias horas antes de la medianoche y dejale agua fresca a su disposición.- Recordá que el perro debe siempre tener un collar que lo identifique con los datos de contacto del dueño, para que puedan devolverlo si se extravía.