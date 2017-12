Desesperante Video: Tremendo relato de padre e hijo atrapados por un tornado

Afirman que fue un EF3

La destrucción

Facundo y Dario Serrano vivieron para contarlo y mostrar las imágenes. Son padre e hijo, dos trabajadores del campo en Fulton, Buenos Aires. Ambos vivieron en primera persona una experiencia que jamás olvidarán: el tornado que afectó a la zona descampada bonaerense en la tarde del pasado viernes.En medio de un día de trabajo, resultaron sorprendidos por el fenómeno que por milagro no hizo elevar el tractor en el que estaban tirando una sembradora. Ninguno de ellos, tampoco resultó herido, aunque el susto que se llevaron no lo olvidarán.Las ráfagas de viento de entre 130 y 200 km/h pueden transformar a elementos materiales, en proyectiles que incluso pueden llevar a la muerte. Además, pueden arrastrar o levantar fácilmente cuerpos pesados.De acuerdo a lo registrado, se baraja la información (en cuanto a la clasificación) de un tornado EF3 en la escala Fujita Mejorada (en una escala que va del 0 al 5), lo que representa daños graves a devastadores, que hubiese estado mejor plasmado, si afectaba una ciudad aledaña, explicaron especialistas y aclararon que se verifica 100% de la intensidad del tornado, de acuerdo a la gravedad de los destrozos y no exclusivamente por su apariencia.El tornado que el viernes pasado, azotó a la ciudad de Necochea, con repercusiones en Mar del Plata y Balcarce, tuvo una réplica en cercanías a Fulton y dejó casas, galpones, silos cerealeros y máquinas agrícolas destruidas.El fenómeno meteorológico comenzó a gestarse en horas de la tarde cuando los intensos vientos y la formación de una extraña nube negra causaron alerta entre los pobladores de la localidad rural.

Registro histórico

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta meteorológico, la intensidad sorprendió a los vecinos, que contaron que el tornado se formó y tocó tierra en la zona del paraje El 43, ubicado a 15 kilómetros del pueblo rural.En principio, se presume que la tormenta se originó en la localidad costera, pasó por La Dulce y Lobería hasta que llegó al partido de Tandil, hasta que alcanzó la zona cercana a Fulton.Los especialistas confirman que Argentina, está dentro de la segunda región en el mundo con más tornados estadísticamente. Y sin dudas, estos registros hacen historia no solo por lo que implicó sino la calidad del material grabado por Facundo y Dario Serrano.Sí, son fenómenos normales en nuestra zona, solo que la tecnología hace que pueda difundirse mucho más este tipo de información (lo que puede aparentar que esté ocurriendo más consecutivamente), y desde ya, no está ligado a cuestiones ecológicas como desmontes o plantaciones de soja.