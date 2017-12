Jugador de rugby fue brutalmente agredido por ser gay: Está grave

Un rugbier de 25 años sufrió un brutal ataque homofóbico por parte de un grupo de jóvenes en un local de comidas rápidas del porteño barrio de Palermo . La golpiza siguió hasta el sanatorio donde fue llevado para tratarse de las heridas y permanece internado.



El hecho ocurrió esta mañana cuando Jonathan Uriel Castellari, integrante de Ciervos Pampas Rugby y de la Federación Argentina LGBT, ingresó a comprar algo al local de comidas rápidas luego de salir de un local bailable, relato a Télam su amigo Sebastián, que lo acompañaba.



Indicó que "eran alrededor de las 6.30 cuando un grupo de unas siete personas comenzaron a burlarse por su condición de gay y a agredirlos verbalmente. Luego le dieron una paliza en el estacionamiento".



Su amigo continuó: "Lo traje al sanatorio, donde lo dejaron en la guardia y le están haciendo estudios en la vista para que no pierda el ojo". Minutos más tarde se supo que deberá ser operado.



Jonathan es parte de nuestro equipo en @basubte . Esta mañana, mientras desayunaba en Av. Córdoba y Medrano fue atacado salvajemente por 7 varones. ¿El motivo? Usar la remera que ves en la foto. No podemos aceptar la violencia (sigue)



No podemos hacer la vista a un lado ante la discriminación y el odio. Si fuiste testigo, te pedimos que te acerques a declarar. Tenemos que terminar con la violencia machista y homofóbica porque #LoveIsLove sin un paso atrás.



El joven denunció que en medio de la golpiza "llamamos a la comisaria y no fue nadie en ningún momento".



Por su parte, Gastón Llopart, asesor legal del club de rugby, dijo a Télam que hubo tres llamados a la comisaria 21, porque "además de los chicos, también llamaron al 911 desde el local de comidas rápidas y desde el Sanatorio Güemes".



Llopat destacó que los agresores "llegaron hasta las puertas del lugar, pero la policía recién vino como a las 15.30, a hablar con el personal del sanatorio pero no con los chicos".



Por su parte María Rachid, titular del Instituto contra la discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, remarcó que "la Federación LGBT se presentará como querellante".



"Así como tomamos la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, también vamos a hacer la denuncia al Inadi por lesiones graves y tentativa de homicidio", agregó Rachid.



La Federación Argentina LGBT repudió la agresión y detalló que este hecho "es el resultado de la discriminación que aún hoy sufrimos por ser personas LGBT y querer vivir nuestras vidas como cualquier otro ciudadano".