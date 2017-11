"El deseo de ser padres": Una ayuda para mujeres con diagnóstico de infertilidad

María Laura Renoldi, ayer cumplió 44 años. Su historia es la de una mujer con un diagnóstico de infertilidad, y que ante la imposibilidad de tener un hijo, decidió ayudar a otras, a través de la publicación de su diario personal."Es el día a día de un tratamiento de fertilidad, el último que hice en febrero de este año, y que de modo terapéutico, de ayudarme, porque este era el último de varios, empecé a escribir lo que se vive desde lo físico, las instancias médicas, lo emocional, lo familiar, lo social", explicó aLa obra se denomina "Fertilización asistida. El deseo de ser padres" y será presentado esta noche a las 20.30 en el Centro Cultural La Hendija con entrada libre y gratuita.De acuerdo a lo que resumió, se casó de muy joven, tuvo una hija que ya tiene 18 años, se divorció y volvió a formar pareja. Fue en ese momento, que ante el deseo de volver a ser madre, se encontró con un "sorpresivo" diagnóstico de infertilidad. María Laura no se explicaba, cómo después de haber tenido una hija sin ningún tipo de dificultad, de pronto, se derrumbaban las esperanzas por concebir una nueva vida.En ese momento, tomó la decisión de enfrentar un tratamiento de fertilización asistida, pero los resultados fueron negativos. Durante todo ese transitar, María Laura, escribió un diario personal, el que por recomendación de su médica Mercedes Cabrera, decidió publicar."El libro como hijo", sintetizó en diálogo con. "Publicarlo era una forma de ayudar a otras que tienen el mismo diagnóstico o que están pasando por situaciones similares y no se atreven a consultar o a comentarlo", argumentó la mujer."No puede haber nada más triste que un resultado negativo, que ni siquiera intentarlo. Si yo lo pude transitarlo, todas pueden", es el mensaje de María Laura a otras mujeres con un diagnóstico de infertilidad.Su obra responde a las siguientes preguntas: Cuáles son los posibles diagnósticos que te conllevan a un tratamiento de fertilización asistida, de qué trata, cuál es el paso a paso, el día a día de un tratamiento."Empecé a darle forma ya que no se había podido dar un embarazo y para que no quedara en la nada, transformarlo en un libro", justificó María Laura.