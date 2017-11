Carlos Bilardo respondió a las graves acusaciones por acoso sexual

Carlos Bilardo respondió a las acusaciones de acoso sexual por parte de la taxista Claudia Tripi, quien aseguró que el ex entrenador se propasó con ella cuando lo trasportaba. "Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No sé cómo car... nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo", sostuvo el Doctor.



"A mí la radio me paga el taxi. En mi p... vida toqué a nadie. Te lo juro por mi hija. Está loca. Yo no le pido nada a nadie, ni bola al que maneja el taxi. Uno hace años de trabajo, facultad, estudios para que venga a alguien a decir esto. Es una locura", agregó.



Además, señaló que desconoce su identidad: "No sé quién es, yo tomo taxis siempre. Viajé con mujeres, con tipos... Ahora no sólo manejan tipos los taxis. Pude haber viajado, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?.



"Preguntale a cualquiera que me lleva. A mí nadie me dijo nada de ninguna fiscalía", concluyó.



La taxista que realizó la denuncia se encargó de relatar su parte de la historia: "Me tocó el brazo y me dijo: 'qué piel suave tenés' y yo le dije que 'por favor no me toque'. No emití más sonido, hasta que me pregunta si era casada, que le gustaría salir conmigo. Me dijo que nadie se tenía que enterar, que era algo entre él y yo, y no se bajaba cuando llegamos a la radio. Y no se bajó hasta que obtuvo mi número celular. Le puse solo mi número y antes de irse me dice 'te voy a invitar a salir a un lugar muy lindo, para que conozcas mi oficina en Corrientes y Esmeralda, y te voy a invitar a un lugar íntimo".