Otro joven fue detenido por amenazar a Macri y a Vidal

Efectivos de la Policía Federal arrestaron este martes a otro hombre sospechado de realizar amenazas contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a través de la red social Facebook.



El Ministerio de Seguridad informó que los uniformados llevaron adelante un intenso operativo tecnológico hasta identificar el domicilio del responsable del mensaje, que vivía en Bernal Oeste, provincia de Buenos Aires, y procedieron a su detención.



Según consta en la denuncia, el usuario de la red social había publicado en agosto pasado una serie de textos en el que le aseguraba a los mandatarios que iba "a matar a sus hijos".



"No me va a pagar nada Macri, es porque no le importa que mate a su hija. No lo voy a matar, lo voy a torturar y voy a arrancarle los dedos del pie y de la mano; diente por diente y ojo por ojo", escribió, entre otras cosas, el hombre arrestado.



A partir de estos posteos, personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal comenzó con las pesquisas para dar con el sospechoso, que incluyeron entrecruzamiento de datos y tareas de campo.



Los efectivos allanaron entonces la casa del hombre de 28 años e incautaron una notebook y documentación que consideraron de vital importancia para la causa, se informó oficialmente.