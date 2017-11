A los 48 años cambió de sexo y vive con su ex mujer y su hijo

Milena cambió de género a los 48 años y volvió vivir con su mujer y su hijo, de 19 años. "Para mí es natural verla así. Me enamoré viendo lo que era. Lo que es", aseguró su ex mujer, Mercedes.Ambos, que se conocieron en la universidad cuando Milena era alumna de Mercedes, resaltaron la unión familiar: "Vivimos como una familia normal, aunque ya no somos una pareja"."Estamos mucho tiempo juntos: merendamos todos los días y arrancamos a construir una casa, que ya comenzamos a disfrutar los fines de semana", resaltó Milena."En este momento no tenemos pareja, pero nos gustaría volver a enamorarnos. No tenemos conexión sexual ni genital, pero sí muy emocional", contó.Coincidieron en que la situación más complicada fue la que tuvo que vivir su hijo."Es un chico muy sano, que sufrió al principio las preguntas y burlas de sus compañeros. Le decían 'tu papá es una mujer trans'. Y él les respondía: 'ustedes se lo pierden'. Eso me llena de orgullo", sostuvo Mercedes."Le explicamos que por más que use pulseras, el pelo largo o se opere, iba a seguir siendo su papá. Lo demás está en el imaginario de las personas. Lo importante y lo real es lo que él siente", aseguró.Milena se sometió a un tratamiento hormonal que duró casi 3 años y en 2016 se operó."Mi médico me operó porque quería que yo fuese feliz. Me acuerdo que antes de entrar al quirófano me preguntó: '¿estás segura?'. Le dije: 'Si me prometés que no me vas a poner lo que me vas a sacar, estoy segura'", recordó.Con respecto a su rol como profesora de filosofía en escuelas de secundaria, aseguró que sus alumnos supieron aceptarlo."No tuve que esconderme. Tampoco sufrí la discriminación, no recibí agresiones ni debí soportar momentos angustiantes", sostuvo.Su ex mujer asegura que a Milena le cayó la ficha cuando cambió su DNI. "Cuando me dieron el documento, me pidieron el viejo y lo cortaron con una tijera. Le pregunté al hombre: '¿por qué lo cortás?'. Me dijo: 'porque Claudio está muerto'", relató. (Cadena 3)