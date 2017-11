Río Uruguay: Denuncian que UPM vierte diez veces más de fósforo que lo permitido

La pastera de UPM "Orión", instalada en Fray Bentos, arroja todos los días 75 kilos de fósforo al río Uruguay. Esto significa unas diez veces más que lo que fija la nueva normativa aprobada en Uruguay, que fija que "la concentración diaria máxima permitida en la descarga se establecerá en un valor (...) en el entorno de 2 miligramos por litro de agua"



La normativa de 1979, que hasta ahora aplicaba la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (DINAMA), establecía que el estándar para el vertido de fósforo previsto era de 5 miligramos por litro para el río Uruguay. En la Delegación Argentina de la CARU, se afirma que se está trabajando en un nuevo Digesto, para unificar la normativa a aplicar para realizar los controles que realiza el Comité Científico en la planta de UPM en Fray Bentos.



Este monitoreo no es sorpresivo, sino que para ingresar a la planta de Fray Bentos, la CARU debe avisar con antelación la fecha de la inspección, algo que fue y sigue siendo vergonzosamente aceptado.



Varios docentes e investigadores uruguayos de la Facultada de Ciencias de la Universidad de la República (UDELAR), han advertido además, que la situación se va a agravar aún más cuando esté instalada la nueva pastera que UPM piensa instalar en Paso de los Toros, a orillas del río Negro y que producirá el doble que la instalada en Fray Bentos.



Este curso de agua, tiene un caudal diez veces menor que el río Uruguay, que es donde desemboca. Además, el río Negro, donde UPM arrojará los desechos contaminantes de su futura planta, empeorarán los niveles de fósforo una vez que esté en funcionamiento.



La actual legislación uruguaya determina que en el río Negro puede haber hasta 25 microgramos de fósforo por litro de agua. Este nutriente favorece la proliferación de cianobacterias, algas que se caracterizan por su toxicidad. Sin embargo, estudios de Facultad de Ciencias de la UDELAR indican que en algunas áreas del río, los niveles de fósforo oscilan entre 124 y 134, como Palmar. En Baygorria están en 83 y en Rincón del Bonete llegan a 91microgramos de fósforo.



Se estima que una vez que empiece a funcionar la planta de UPM en Paso de los Toros, los niveles de fósforo en el río Negro podrían crecer entre 70 y 100 microgramos por litro de agua. El Doctor en Ciencias Biológicas Guillermo Goyenola, sostiene que "desde el punto de vista científico estamos en riesgo, porque la condición del río Negro no es la que desearíamos, y esto implica un incremento de fósforo como contaminante. El peligro con una nueva planta de UPM a orillas del río Negro va a ser mayor que el actual. Los riesgos no son despreciables".



Según el investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, Luis Aubriot, indicó que "en principio es un riesgo la instalación de la nueva planta en el río Negro, que tendrá una producción mayor a las dos que ya están instaladas en Fray Bentos y Conchillas (Montes del Plata). Por otra parte, UPM en Fray Bentos debería verter 10 veces menos de fósforo al río Uruguay, lo que es difícil que se cumpla".



Las regiones cercanas al río Negro potabilizan el agua que toman de esa cuenca. Si bien el efecto de las cianobacterias en los humanos es indirecto, el consumo de estas algas es capaz de matar a una oveja pequeña en tres semanas y a una más crecida en dos meses. A seis de cada diez vacunos y ovinos de Rincón del Bonete y Baygorria ya se les detectó un nivel inusual de toxinas en la sangre.



UPM acordó con el Gobierno de Tabaré Vázquez que hará un aporte de 10,5 millones de dólares para mitigar daños ambientales, como consecuencia de la instalación de la nueva pastera. Al respecto, Víctor Bacchetta, integrante del Movimiento Uruguay Libre, dijo que la cifra es "un chiste y número tirado al vuelo porque hay que hacer un estudio de impacto ambiental antes de tomar decisiones". Por su parte, el investigador Goyenola precisó que "si tenemos los bolsillos bien llenos, pero no hay agua para tomar, estaremos en problemas".